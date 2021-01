Obilica snega in zimska idila ne navdušujeta le ljudi, pač pa tudi živali. V Žirovnici na Gorenjskem 16 konj vsak dan uživa na snegu, skupaj z njimi pa tudi lastnik, ki ima hladni del leta v priimku – Dušan Zima. Pravi, da je rekreacija na prostem odličen način, da se konji pozimi ne zredijo preveč in so zadovoljnejši ter bolj zdravi.