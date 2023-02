Na VOYO si že lahko ogledate svežo epizodo ene izmed najbolj priljubljenih serij pri nas, Gospod profesor. V tretjem delu serije se ustvarjalci dotikajo tudi družbeno odgovorne teme o mladostnikih, ki pobegnejo od doma ter kako prepoznati in ukrepati ob znakih mladostniških stisk. Kaj sporočajo s serijo, ali bi lahko odvodila uro v razredu in ali ju Slovenci prepoznajo na ulici, sta zaupala glavna igralca Tina Vrbnjak in Jure Henigman.