Da, tudi sladke pregrehe so del zdrave prehrane

Projekt 1, 2, 3, GREMO!, ki ima med Slovenci več tisoč podpornikov, že tretje leto spodbuja skrb za dobro počutje. Poleg jedilnikov Mojce Cepuš vsebuje tudi celosten program vadbe in motivacije, ki ga najdete na spletni strani projekta, kjer lahko nutricistki in preostalim strokovnjakom zastavite svoja vprašanja. Program je brezplačen in namenjen vsem: posameznikom, družinam, mladim ali tistim malce starejšim ter začetnikom. Vsak torek, četrtek in nedeljo potekajo vadbe v živo na Facebook strani 1, 2, 3, GREMO!, petki pa so namenjeni zabavnim izzivom za dober namen. Vsak opravljen tedenski izziv pri HOFERju nagradijo s 400 evri, ki se dodajo v sklad, namenjen oskrbovancem Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.