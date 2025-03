Da za evropsko vojaško zavezništvo, ne za brezglavo oboroževanje

Kaj o oboroževanju, višjih obrambnih postavkah in postavljanju lastne evropske varnostne arhitekture menijo slovenski volivci? V inštitutu Mediana so za našo medijsko hišo izmerili, da Slovenci večinoma ne podpirajo ekspresnega in brezglavega oboroževanja. So pa naklonjeni povezovanju v morebitno novo evropsko vojaško zavezništvo.