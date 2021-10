Daikin klime tudi za ogrevanje

Klimatske naprave najbolj pogosto povezujemo s hlajenjem. Nobena skrivnost pa ni, da se lahko z njihovo pomočjo tudi ogrevamo. Daikin klime so fantastična rešitev tako za hlajenje kot ogrevanje. Predvsem priročne so v prehodnem obdobju, ko je težko napovedati vsak temperaturni padec in skok. Daikin klime predstavljajo odlično rešitev za katero koli obdobje, obenem pa prinašajo veliko vrsto prednosti uporabe v prehodnem obdobju.

Daikin klime ne zavzamejo veliko prostora

Za razliko od kaminov, peči in radiatorjev so klime nameščene visoko pod strop. Tako ne zavzemajo bivalnega prostora, kar je zelo pomembno, če so locirane v dnevni sobi ali spalnici. Kamini in peči pa od nas zahtevajo še nekoliko več dodatnega prostora, saj se močno segrejejo. Tudi otroci bodo lahko brez skrbi letali po prostoru, brez da bi vas bilo strah glede opeklin. Daikin klime pa omogočajo tudi enostavno in kvalitetno montažo, kar je še dodatna prednost.

Daikin klime ponujajo raznolikost izbire

Tudi pri klimatskih napravah je pomembno slediti željam kupcev in uporabnikov. Daikin klime se tega zavedajo in nudijo več različic, ki bodo zadovoljile sleherno željo. Na voljo so v beli, črni, srebrni barvi ter barvi črnega lesa. Zlile se bodo z okolico, k čemur pa bo pripomoglo tudi neslišno delovanje naprave. Daikin klime imajo tudi vgrajen Wi-Fi vmesnik, ki bo pomagal pri upravljanju od daleč. Poleg tega pa Daikin klime nudijo tudi veliko drugih možnosti.

- Izbira nočnega, tihega, suhega, močnega ali katerega drugega načina delovanja

- Nastavitev delovanja na dnevni ali tedenski osnovi

- Medsebojno povezovanje notranjih enot klime

- Kombiniranje gibanja delovanja, da svežina oziroma toplina doseže vsak kotiček prostora

- Čiščenje zraka s pomočjo tehnologijo Daikin Flash Streamer

- Ostale napredne funkcije, kot je coanda efekt ali občutek kamina

Zakaj bi Daikin klime uporabljali v prehodnem obdobju?

Odgovor je preprost, prav tako pa tudi delovanje same klime. Daikin klime so enostavne za uporabo, saj s svojimi zmožnostmi ne potrebujejo pretiranega napora upravljanja. Zaradi funkcij klim, kot so raznorazni filtri, bo zrak v prostoru očiščen in zdrav. Prav slednje je v današnjih časih zelo pomembno za vsakega od nas. Klimatska naprava bo z enim pritiskom na gumb ali napovedanim delovanjem zelo hitro dosegla želeno temperaturo. Naj vas finančni vidik ne skrbi, saj je po mnogih študijah ogrevanje s klimo do kar petkrat cenejše kot z elektriko.

Daikin klime predstavljajo odlično rešitev v vseh mesecih. Uporabljate jih lahko za hlajenje v vročih mesecih, ko se zdi že samo dihanje pretežka naloga. Brez težav pa lahko delujejo tudi v prehodnem obdobju, ko je težko ugotoviti ali bo pritisnil mrzel ali vroč zrak. Z Daikin klimo se znebimo tega dvoma in zaživimo v čistem, zdravem in pravem okolju.





