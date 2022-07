Daikin Perfera med zmagovalkami ZPS testa klimatskih naprav

Ena izmed takšnih organizacij je Zveza potrošnikov Slovenije, ki redno izvaja potrošniško primerjalno testiranje. Vse izdelke, ki jih testirajo, kupijo v trgovini kot običajni potrošniki, nato pa jih preizkusijo v akreditiran laboratorij. Proizvajalci in trgovci tako za izbor sploh ne vedo in nanj nimajo nobenega vpliva. Pri testu klimatskih naprav je ZPS vzel pod drobnogled 9 različnih naprav, pri čemer pa so bili posebej pozorni na njihovo učinkovitost, hrupnost, vsestranskost, priročnost in navodila za uporabo.

Moč klimatske naprave je ključna za njeno učinkovitost

Zveza potrošnikov Slovenije posveča največ pozornosti prav učinkovitosti naprave v povezavi z njeno močjo, saj od klimatske naprave pričakujemo, da bo prostor dobro ohladila oziroma ga po potrebi tudi ogrela in v njem skrbela za čist zrak ter ohranjala ustrezno vlažnost. Pri tem pa je treba upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na njeno delovanje. Najpomembnejši so velikost in lega prostora, toplotna izolacija stavbe ter število ljudi, ki je navadno v prostoru. Na splošno velja, da za prostor, ki meri med 40 m2 in 55 m2, potrebujemo 3,5 kilovatno klimatsko napravo, ta pa bo tudi odlična izbira, če v prostor večji del dneva sije sonce. V tej vsestranski kategoriji je bila zmagovalka testa klimatska naprava Daikin Perfera, ki je obenem prejela tudi oznako za dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Model Perfera namreč zagotavlja izjemno učinkovitost, hkrati pa zmanjšuje tudi vpliv na okolje in posledično naš račun za energijo.