Daikin toplotna črpalka – prava izbira za ogrevanja vašega doma

Kot vodilni na tržišču ogrevanja in hlajenja si podjetje Daikin nenehno prizadeva, da bi ustvaril čim bolj zanesljive in učinkovite toplotne črpalke. Ob bok temu pa je eleganten dizajn njihove toplotne črpalke Altherma prejel tudi prestižno nagrado Red Dot. Vse to dokazuje, da je Daikin toplotna črpalka ne le tehnološko, temveč tudi oblikovalsko dovršena.

Toplotna črpalka z uporabo zraka zadovoljuje vaše potrebe po ogrevanju, hlajenju in proizvodnji sanitarne tople vode, ter dosega najvišje standarde energetske učinkovitosti. Gre za najbolj inteligenten in zanesljiv sistem za ogrevanje. Zatorej je izbira ogrevalnega sistem ob gradnji bodisi nove hiše aliobnovi stare logična in na dosegu roke. In ko izbiramo svoj ogrevalni sistem je prav, da pomislimo na najboljše, kar nam tržišče ponuja. Daikin toplotne črpalke to zagotovo so.

icon-expand Daikin toplotna črpalka FOTO: Arhiv ponudnika

Visoka učinkovitost tudi pri nizkih temperaturah Novejše generacije toplotnih črpalk so sposobnejše zagotavljati višjo raven učinkovitosti celo pri nizkih zunanjih temperaturah. Vreme v Evropi je včasih neprijazno. Zato Daikin toplotna črpalka v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi dovaja ustrezno zmogljivost toplote in vroče vode tudi pri ekstremno nizkih temperaturah, do -28 °C. Ti obratovalni dosežki so možni zahvaljujoč originalni Daikinovi tehnologiji. Sistem ne deluje samo v novogradnjah temveč je tudi združljiv z obstoječimi radiatorji in cevovodi v starejših stavbah, zato zamenjava radiatorjev ni potrebna. toplotne črpalke zmanjšujejo emisije CO2 vse do 70 % in je zato 35 % učinkovitejša od tradicionalnih ogrevalnih sistemov.

icon-expand Daikin toplotna črpalka FOTO: Arhiv ponudnika

Sodoben in ekološki način ogrevanja vašega doma z Daikin toplotno črpalko zagotavlja velike prihranke. Toplotna črpalka, ki jo poganjajo predvsem obnovljivi viri, pridobiva energijo iz zraka in zemlje, zaradi tega predstavlja najbolj stroškovno učinkovito in varčno rešitev za ogrevanje vašega doma. Razlika je opazna tudi na vašem računu, strošek naložbe pa se povrne v izjemno kratkem času. Popolnoma tiha in lahka za upravljanje Toplotna črpalka je enostavna za uporabo. Ne glede na to, ali uporabljate uporabniku prijazen žični daljinski upravljalnik ali intuitivno mobilno aplikacijo, s prstnim odtisom lahko vedno nadzorujete temperaturo v svojem domu. Daikin uporablja inteligenten daljinski nadzor platforme Stand by me, ki pošilja obvestila v primeru vzdrževanja. V platformi Stand by me lahko s preprostim klikom podaljšate garancijo namestitve toplotne črpalke ali naročite pakete za vzdrževanje.

icon-expand Daikin toplotna črpalka FOTO: Arhiv ponudnika

Toplotna črpalka Daikin je zasnovana za zmanjšanje ravni zvoka in izpolnitev pričakovanj sodobne družbe in je skoraj neslišna. V načinu standardne ravni zvoka je zvočni tlak na oddaljenosti 3 metrov enak 38 dBA, tišje od ščebetanja ptic in približno enako ravni zvoka v knjižnici. Nasprotno pa način nizke ravni zvoka za 3-krat zniža decibele na oddaljenosti 3 metrov, kar pomeni realno znižanje za polovico ravni zvoka. Okolju prijazno Temeljni cilj Daikina je varovanje trajnosti okolja, saj svoje poslovanje opravljajo v skladu z zelenimi načeli. Toplotna črpalka z ogrevanjem, hlajenjem in vročo vodo iz zraka pridobi do 75 % svoje energije. Dekarbonizacija v sektorju ogrevanja bo ključnega pomena za ustvarjanje podnebno nevtralnega gospodarstva Evrope do leta 2050. Daikin zato sprejema Zeleni sporazum Evropske unije in verjame, da bodo toplotne črpalke igrale osrednjo vlogo pri ustvarjanju nevtralnosti evropskega podnebja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke