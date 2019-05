Davek na odjavljena vozila: kdo plača, koliko in kaj s pozabljenimi zapuščenimi avtomobili

Z aprilom so začele prihajati prve položnice za plačilo dajatve za odjavljena vozila. Dobili so jih tisti, ki v letu dni po odjavi niso ustrezno poskrbeli za svoje jeklene konjičke. Vključena so vozila, odjavljena od aprila lani, avtomobili, ki že leta nekje samevajo, pa ne.

Za obdobje od 1. do 15. aprila so izdali 1806 plačilnih nalogov.

V teh dneh je dobrih 1800 Slovencev v nabiralnikih čakala položnica za plačilo davka na odslužena vozila. Z njim želi država lastnike prisiliti, da poskrbijo za svoje odslužene avtomobile, in čeprav uradno o rezultatih ne morejo govoriti, se prvi uspehi že kažejo. Obrati za predelavo so tako lani prevzeli precej več vozil kot leto prej in letos se ta trend nadaljuje. "V letu 2018 je bilo v pooblaščenih obratih razgrajenih 12.171 izrabljenih vozil, kar je 42 odstotkov več kot v letu 2017. V obdobju od uveljavitve dajatve, od 1. aprila 2018 do konca decembra 2018, je bilo v razgradnjo zajetih 52 odstotkov izrabljenih vozil več kot v enakem obdobju v letu 2017," je s podatki postregla Nataša Zore Kos z ministrstva za infrastrukturo. Pred uveljavitvijo dajatve je bilo letno razgrajenih med 6500 in 8500 vozil, je dodala.

Nova dajatev velja za osebna vozila, tovorna vozila nosilnosti do 3,5 tone in trikolesne mopede. Po načelu, da je vedno odgovoren zadnji lastnik, bo moral plačati, kdor v enem letu po odjavi vozila tega ne bo oddal v razgradnjo.

Kako poskrbeti za odvoz in razgradnjo vozila? Letno se odjavi več deset tisoč vozil, le polovica pa jih po ocenah konča v ustreznem sistemu razgrajevanja. Kar je izjemno malo, če vemo, da je razgradnja avtomobila v pooblaščenih obratih zastonj. Za izdajo potrdila je treba imeti samo osebni dokument in prometno. Če pridejo po vozilo, pa ponekod zaračunajo, odvisno od oddaljenosti. Izrabljeno vozilo lahko odpeljete na eno od zbirnih mest ali pa neposredno v obrat za razstavljanje vozil. Tam preverijo skladnost dokumentov (podatkov iz prometnega dovoljenja in podatkov o vozniku), nato pa izdajo potrdilo o uničenju vozila. Potrdilo velja na območju celotne Evropske unije, z njim pa lahko na Dars oddate zahtevek za nadomestno vinjeto, v kolikor je vozilo še registrirano, pa lahko zahtevate tudi povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja. Seznam obratov prevzemnih mest za izrabljena vozila (Eko-mobil). Seznam drugih prevzemnih mest.

Kaj z vozili, ki že leta nekje samevajo? Dajatev se plačuje največ deset let od zadnje odjave vozila, z vsako odjavo začnejo roki teči na novo. Po preteku tega časa niso predvideni nobeni ukrepi.

Za vozila na javnih parkiriščih in mestih lahko policija in mestno redarstvo izdata odredbo za odvoz. Če se lastnik ne javi, gre vozilo v razgradnjo, kazen pa plača zadnji lastnik.

Vključena so vozila, odjavljena od 1. aprila 2018 dalje, medtem ko se za tista, ki so jih lastniki iz prometa odjavili pred tem, dajatev ne plačuje. To pa je slaba novica za številne stanovalce blokov, ki jim parkirna mesta več let zasedajo zapuščeni avtomobili. Kaj lahko storijo? Na ministsrtvu za infrastrukturo odgovarjajo, da "lahko prijavijo svojemu upravniku ali podajo prijavo mestnemu redarstvu, občinski inšpekciji ali inšpekciji za okolje, kar je odvisno od več dejavnikov". Kako in če sploh bodo ukrepali, je v veliki meri odvisno od tega, ali je parkirišče javno ali zasebno. Z drugimi besedami: zapuščenega vozila se bo lažje znebiti, če je parkirišče javno, torej v lasti občine, kot če pripada bloku. Zgornji nasvet tako pride v poštev, če je vozilo puščeno na javnem mestu. Če lastnik ni znan, ponavadi redarstvo najprej pusti obvestilo na avtomobilu, po določenem času pa se lahko vozilo komisijsko odpre, da se po številki šasije najde zadnji lastnik, ki je zanj tudi odgovoren, pojasnjujejo na ministrstvu. V kolikor je vozilo na zasebnem parkirišču v lasti lastnika vozila, je ukrepanje omejeno. Če je na zasebnem parkirišču, ki ni v lasti voznika, pa gre za motenje posesti, zato lahko lastnik parkirišča proti lastniku vozila vloži civilnopravno tožbo, dodajajo.

Žal je to pogost prizor. FOTO: POP TV

Vozilo je nevaren odpadek Kadar vidimo avto, iz katerega iztekajo nevarne snovi, je treba obvestiti center za obveščanje, da ga odstrani. Globa za fizične osebe je od 1000 do 1200 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa od 5 do 15 tisoč evrov.

Zaradi izrabljenih motornih vozil vsako leto v EU nastane okoli 8 milijonov ton odpadkov.

Samo kapljica odpadnega olja namreč onesnaži milijon litrov vode, v avtomobilu pa je več kot 30 kilogramov nevarnih snovi: svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, poliklorirani bifenili (PCB), olja, gorivo, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, akumulator. Avto zato uvrščamo med nevarne odpadke. "Nas ne skrbi, če avto kot cel stoji na nekem parkirnem mestu. Ko pa ta postane odpadek in onesnažuje okolje, pa postane naša skrb," je v oddaji Preverjeno o tem povedala Tanja Bolte z ministrstva za okolje in prostor.

Izrabljena vozila FOTO: Shutterstock

Vozilo je treba oddati v celoti

Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer se opravlja registracija vozil: pri pooblaščenih izvajalcih, na tehničnih pregledih in na upravnih enotah.