Daleron znova na voljo v lekarnah

Po poročanju medijev v Sloveniji v zadnjem času v lekarnah primanjkuje nekaterih zdravil za otroke z vsebnostjo paracetamola, ki deluje proti bolečinam in znižuje vročino, med njimi zdravil calpol in daleron. Dobavitelj slednjega je Krka, kjer so sporočili, da je zdravilo zopet na voljo v lekarnah po državi.

V Lekarni Ljubljana so pojasnili, da so v večini njihovih enot zdravila za zniževanje vročine in lajšanje bolečin za otroke za zdaj na voljo, se pa s pomanjkanjem na trgu srečujejo pri posameznih zdravilih s paracetamolom, a so na voljo druga zdravila s podobno sestavo, ki so po učinku enakovredna. Kot poudarjajo, zdravila calpol (obeh jakosti zdravila) na slovenskem trgu primanjkuje od marca: "Glede na posredovane informacije s strani dobavitelja se predvideva, da bo ponovno na voljo konec junija ali v začetku julija." Nekaj težav je tudi z dobavljivostjo zdravila daleron za otroke, kjer pa so novo pošiljko v Lekarni Ljubljana prejeli v sredo, zato je zdravilo uporabnikom danes na voljo.

icon-expand V zadnjem času je v nekaterih lekarnah primanjkuje zdravil za otroke. FOTO: Dreamstime

V tovarni zdravil Krka, ki je dobavitelj omenjenega zdravila, so potrdili, da je nova količina zdravil danes že na voljo pri veledrogeristih in v lekarnah. Kot so pojasnili, je zaradi pomanjkanja zdravila daleron za otroke prišlo zaradi povečanega povpraševanja. V Lekarni Ljubljana ob tem še vedno ni na voljo antibiotikov ospamox, ki bo predvidoma na voljo v sredini prihodnjega tedna, in hiconcil, ki bo predvidoma na voljo v juliju, a večjih težav zaradi trenutnega pomanjkanja v lekarnah ne pričakujejo.