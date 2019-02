Daljinski upravljalnik, ki odpira vsa vrata

Nošenje ključev, kamorkoli gremo, še vedno ni stvar preteklosti, saj je s pogledom še vedno nemogoče odpreti in zapreti vrata. To je možno le v filmih.

Kar lahko v resničnem življenju naredimo, je, da več vrat odpremo z enim daljinskim upravljalnikom ! To ni nobena čarovnija, pa tudi starih ključavnic vam ni treba zamenjati. Ni osebe, ki vsaj enkrat na dan ne bi iskala izgubljenega ključa od vhodnih vrat, garaže in kdo ve, česa še! Začaran krog iskanja ključev lahko prekinete na zelo preprost način! Na trgu se je pojavil univerzalni daljinski upravljalnik ,s katerim lahko odprete tudi štiri različna vrata. In to ni edina prednost tega upravljalnika. Enostavnost kloniranja starih daljinskih upravljalnikov omogoča kloniranje v nekaj sekundah. Posedovanje tega daljinskega upravljalnika ima dvojno korist – izdelali boste kopijo starih upravljalnikov in imeli varnostno kopijo. Druga, še pomembnejša korist, pa je zmanjšano število ključev v žepih ali torbi.

En daljinski upravljalnik odpira štiri vrata SmartRem je daljinski upravljalnik, zaradi katerega vas ne bo več skrbelo, da boste izgubili stare daljinske upravljalnike. Hkrati pa boste naredili to, v kar mnogi ne verjamejo. S tem daljinskim upravljalnikom ne boste odprli le garažnih vrat, ampak štiri različna vrata! Prav tako lahko njegove 4 funkcije uporabite za vklop alarma ali luči. Dovolj je samo en pritisk na en gumb in to je vse. Tako prihranite čas, česar si prej niste mogli niti zamisliti. Predstavljajte si, kako enostavna bodo jutra, preden greste na delo. Pritisnete en gumb na daljinskem upravljalniku in odprla se vam bodo garažna vrata, ki jih boste kasneje zaprli, ne da bi zapustili avto. S pritiskom na ostale gumbe vklopite in izklopite luč ali alarm in zaprete dvoriščna vrata. Imate več možnosti, na vas pa je, da izberete tisto, ki najbolj ustreza vašim vsakodnevnim potrebam. SmartRem je več kot enkrat dokazal, da je mogoče prihraniti čas in si olajšati vsakdanje življenje.

Kopija in varna ter brezplačna rezerva daljinskega upravljalnika Ko gre za starejše daljinske upravljalnike, SmartRem odpravi najpomembnejšo težavo – razbremeni vas bojazni o okvari ali izgubi starega daljinskega upravljalnika. Poleg tega je vedno dobro imeti rezervno kopijo daljinskega upravljalnika. Zdaj lahko to storite popolnoma brezplačno in brez kakršnekoli pomoči, v udobju lastnega doma.To ni težko. Vse, kar morate storiti, je, da približate stari in novi daljinski upravljalnik in v skladu z navodili pritisnite določene gumbe. V nekaj sekundah boste imeli kopijo in varnostno kopijo starega daljinskega upravljalnika . SmartRem je kompakten, zato ga lahko brez težav nosite s seboj. Ima ščipalko, s katero ga lahko pritrdite na kavbojke ali v notranjost svoje torbe. Tako se boste rešili stalnega iskanja ključev.

Frekvenca, na kateri deluje večina daljinskih upravljalnikov Čeprav so prednosti omenjenega SmartRema skoraj neprekosljive, obstaja še ena prednost, ki ga loči od številnih podobnih izdelkov. SmartRem deluje na frekvenci 433,92 MHz. Nekomu, ki ne razume teh stvari, to ne pomeni ničesar, toda za ta daljinski upravljalnik je to velika prednost. To pomeni, da deluje na frekvenci, ki je tako rekoč standardna in na kateri delujejo skoraj vsi daljinski upravljalniki. Kode starega daljinskega upravljalnika boste lahko brez težav kopirali in jih shranili v samo en daljinski upravljalnik – in to kar štiri. Za tiste, ki želijo izvedeti več o tem daljinskem upravljalniku, je tu nekaj dodatnih, zelo pomembnih informacij: SmartRem deluje samo z eno baterijo, njegov signal pa seže do 100 metrov !Torej, enostaven in poceni način, da spremenite moteče stvari v vsakdanjem življenju –odprite in zaprite vrata s pritiskom na en gumb!

Bodite pozorni na kopije! Na tržišču se je pojavilo veliko število daljinskih upravljalnikov, ki tudi po tem, ko ste izvedli vse korake po navodilih, ne morejo storiti tistega, zaradi česar ste ga kupili. Zato priporočamo, da kupujete samo pri preverjenih prodajalcih, bodisi na spletu ali v fizičnih trgovinah. Za bralce, ki si želijo olajšati vsakdanje življenje in s seboj ne želijo več nositi različne daljinskih upravljalnikov, smo v sodelovanju z distributerjem pripravili posebno presenečenje. Na ta način želimo pozdraviti prihod takšnega uporabnega artikla na naše tržišče in vam omogočiti varno nakupovanje. Prvih 50 kupcev bo prejelo univerzalni daljinski upravljalnik SmartRem po 50-% znižani ceni !Glede na prednosti, ki jih boste imeli pri nakupu, ne izgubljajte časa in si zagotovite ta neverjetni popust!

