Daljša ali krajša? Užitek ali umiranje na obroke?

Najbrž najpogostejše retorično vprašanje, ki si ga zastavlja vsakdo, kadar se spogleduje z merjenjem lastnih moči in objektivnim poskusom ocene svoje pripravljenosti. V prav tak položaj nas spravi izpolnjevanje prijavnine na L'Etape Slovenia, legendarnega doživetja, ki čaka rekreativne cestne kolesarje praktično za ovinkom. September je namreč vse bližje.

Pa zmoremo izstopiti iz svoje kože in nase gledati kritično kot na primer na soseda? Ko točno znamo našteti vse njegove šibkosti in pomanjkljivosti, tudi vse tiste, skrite. No, v športu je podobno. Težko je oceniti lastno kondicijo, če ves čas treniraš sam ali pa v skupini podobno pripravljenih in še to najverjetneje vedno na istih terenih. Težko je tudi objektivno oceniti, ker si sam sebi najzvestejši benchmark, izhodiščna točka za določitev primerjalnega odmerka – v tem primeru kondicijskega napredka ali izguba le-te.

Umetnost je torej, izstopiti iz sebe – pa ne le v športu, tudi na sploh, če želiš objektivno oceniti lastno stanje. Pravilnejšo odločitev sprejmemo, če le-to dosežemo na podlagi dvojega: - z veliko mero iskrenosti do sebe in - z veliko mera odgovornosti, ki sledi sprejeti odločitvi. Sledijo namreč priprave, prilagojene glede na našo zavestno odločitev: daljša ali krajša . Pa še: ali bomo uživali in kolesarili do cilja v lastnem tempu in bo naš cilj priti v cilj, ali bomo umirali na obroke in prisopihali v rdečih obratih, sproženem alarmu, na škrge, na pol mrtvi, a super zadovoljni s svojim časom. Pravilo vseh skupinskih startov je, če nisi vrhunski, vedno nastopaj v svojem ritmu in naj te ne premami zavetrje hitrejših od sebe, ker je lahko usodno, predvsem v prehitrem startu.

Daljša ali krajša? 145 km s približno 2.000 m višinske razlike ali 70 km s približno 670 m višinske razlike? Obe trasi sta zahtevni, saj sta zelo razgibani in mestoma predstavljata določen tehnični izziv, pa vendar sta obe v mejah zmogljivosti rekreativnih kolesarjev in ponujata čudovite razglede po gorenjski panorami. Vsekakor se priprav lotimo čim prej, čim bolj sistematično in čim bolj preudarno. Za lažjo pripravo in bolj suveren nastop sta na spletni strani L'Etape Slovenia na voljo tudi datoteki za prenos tras v pametno napravo, da se kolesarji lahko seznanijo s samo traso. Prav tako pa so vsako drugo soboto v sklopu Kranjske kolesarske rože od maja do avgusta organizirana druženja kolesarjev v Kranju na grajskem dvorišču Khislstein, ki so hkrati odlična priložnost za deljenje kolesarskih doživetij. Druženja se bodo zvrstila še 25. 6., 9. in 23. 7. ter 6. 8. 2022.

