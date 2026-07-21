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Slovenija

Daljša prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 in hitri cesti H4

Ljubljana , 21. 07. 2026 11.17 pred 48 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.K.
Tovornjak, počitniška prikolica in avtodom

S 1. avgustom 2026 bo na avtocesti A1 (Šentilj–Koper) in hitri cesti H4 (Razdrto–Vrtojba) začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Namesto dosedanje prepovedi med 6. in 18. uro bo ta po novem veljala vsak dan med 5. in 20. uro, in sicer do preklica.

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so sporočili z Darsa.

Tovornjak
Tovornjak
FOTO: Shutterstock

Ukrep je družba Dars pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.

Prepoved prehitevanja za tovorna vozila je na izbranih odsekih avtocest določena s prometnim znakom 2230, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Zakonom o pravilih cestnega prometa. O uvedbi oziroma spremembi prometne ureditve odloča upravljavec ceste na podlagi strokovnih prometnovarnostnih presoj in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.

Nove dopolnilne table

Dars bo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestil nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja za tovorna vozila med 5. in 20. uro. Ker zaradi obsega omrežja in števila lokacij vseh tabel ni mogoče namestiti v enem dnevu, bo njihova namestitev potekala postopoma, vendar bo zaključena pred 1. avgustom 2026, ko bo nova prometna ureditev začela veljati. Od tega dne dalje bo tudi policija lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve in ob ugotovljenih kršitvah izrekala sankcije v skladu z veljavno zakonodajo, so pojasnili.

Ob tem voznike tovornih vozil pozivajo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale udeležence v prometu pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji. Le s spoštovanjem prometnih pravil lahko skupaj prispevamo k večji prometni varnosti ter bolj pretočnemu in varnejšemu avtocestnemu omrežju za vse njegove uporabnike.

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KOMENTARJI9

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96bimBo
21. 07. 2026 12.10
Sovražim kamionarje in voznike dostavnih kombijev. Šljam na kvadrat...
Odgovori
+1
1 0
Emil23
21. 07. 2026 12.09
Naj takšne prepovedi naredijo še za voznike avtobusov. Ti praktično vedno prehitevajo brez, da pogledajo promet na prehitevalnem pasu in na vrat na nos začnejo prehitevati. Potem pa manever prehitevanja izvajo 5 minut.
Odgovori
0 0
R 500
21. 07. 2026 12.05
Ja,142,ti že pa dolgo nisi bil v Italiji! Na nekaterih odsekih so prepovedi odstranili. In od takrat naprej ni nobenih problemov več!
Odgovori
+1
1 0
Banion
21. 07. 2026 12.04
s tem se ne bo nič doseglo dokler ne bodo drastično kaznovani tisti ki tega ne upoštevajo. Bolj koristna bi bila prepoved vožnje tovornjakov od petka popoldne do ponedeljka dopoldne, če že hočemo ustreči vsem ki čez slovenijo rinejo na hrvaško. Ukrep ki b tudi nekaj prinesel bi bil
Odgovori
-1
0 1
Banion
21. 07. 2026 12.05
hotel sem napisati višja cena kratkoročnih vinjet in višja za tovorni tranzit
Odgovori
-1
0 1
Banion
21. 07. 2026 12.05
višja cena kratkoročnih vinjet in pristojbin oziroma vinjet za tovorni tranzit
Odgovori
-1
0 1
Moderni mislec
21. 07. 2026 12.02
Kako naj tujci vejo, da je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila, ko pa še domači ne vejo, da je prepovedano? Lahko bi dali kakšne table ob ac, da je prepovedano.
Odgovori
+0
1 1
142
21. 07. 2026 11.52
Še vedno odkrivamo Ameriko, Italijani imajo že desetletja do 22oo. V turistični sezoni bi to moralo veljati za vse avtodome, osebna vozila s prikolico in osebna vozila z kolesi na strehi ali zadku vozila.
Odgovori
+0
2 2
Ricinus
21. 07. 2026 12.07
S kolesi na strehi ali zadaj s kvalitetnim prtljažnikom komot voziš 130km/h, kolikor je pri nas dovoljena najvišja hitrost na AC, ne vem zakaj bi to bilo problem. Večje zamaške delajo tisti vozniki, ki se spravijo prehitevat kamijon s tempomatom na 101 km/h
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0 0
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