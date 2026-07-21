Daljša prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 in hitri cesti H4

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so sporočili z Darsa.
Ukrep je družba Dars pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj.
Prepoved prehitevanja za tovorna vozila je na izbranih odsekih avtocest določena s prometnim znakom 2230, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Zakonom o pravilih cestnega prometa. O uvedbi oziroma spremembi prometne ureditve odloča upravljavec ceste na podlagi strokovnih prometnovarnostnih presoj in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.
Nove dopolnilne table
Dars bo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestil nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja za tovorna vozila med 5. in 20. uro. Ker zaradi obsega omrežja in števila lokacij vseh tabel ni mogoče namestiti v enem dnevu, bo njihova namestitev potekala postopoma, vendar bo zaključena pred 1. avgustom 2026, ko bo nova prometna ureditev začela veljati. Od tega dne dalje bo tudi policija lahko izvajala nadzor nad spoštovanjem nove prometne ureditve in ob ugotovljenih kršitvah izrekala sankcije v skladu z veljavno zakonodajo, so pojasnili.
Ob tem voznike tovornih vozil pozivajo k doslednemu spoštovanju nove prometne ureditve, vse ostale udeležence v prometu pa k strpni, odgovorni in predvidljivi vožnji. Le s spoštovanjem prometnih pravil lahko skupaj prispevamo k večji prometni varnosti ter bolj pretočnemu in varnejšemu avtocestnemu omrežju za vse njegove uporabnike.
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