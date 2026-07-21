Daljša prepoved prehitevanja za tovorna vozila na avtocesti A1 in hitri cesti H4

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so sporočili z Darsa.

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Ukrep je družba Dars pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in energetiko, ki je usmerjalo njegovo pripravo. Pri oblikovanju ukrepa so sodelovali tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter avtoprevozniških združenj. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila je na izbranih odsekih avtocest določena s prometnim znakom 2230, skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Zakonom o pravilih cestnega prometa. O uvedbi oziroma spremembi prometne ureditve odloča upravljavec ceste na podlagi strokovnih prometnovarnostnih presoj in v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi.

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