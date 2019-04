Daljša zapora Litijske ceste za ves promet, obvoz po Hruševski

Mestni avtobusi na liniji 13 bodo v času zapore vozili po Hruševski cesti. Ustavljali bodo na vseh rednih postajališčih obvozne trase, na postajališčih Emona, Rast in Hrušica pa ne bodo ustavljali. Izvajalec del so Komunalne gradnje d.o.o.

Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (MOL), "rekonstrukcija ceste sodi v okvirevropskega projekta Čisto zate, v okviru katerega na območju Ljubljane dograjujemo kanalizacijsko omrežje, hkrati pa na cestah urejamo še ostalo komunalno in cestno infrastrukturo. Ob prenovi cestne površine poskrbimo tudi za ustrezno prometno ureditev in s tem za večjo varnost v prometu."

Projekt Čisto zate bo potekal do leta 2021, v tem času bodo uredili kanalizacijo na 261 ulicah, na javno kanalizacijo pa na novo priključili več kot 22.000 prebivalcev, so še dodali na MOL in pojasnili, da je bila pred letom 2007 priključenost na kanalizacijo 68-odstotna, do konca leta 2017 so jo povečali na 88 odstotkov, s projektom Čisto zate pa jo bodo na 98 odstotkov. "Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije," pozivajo na MOL.

Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Svoje poti po mestu lahko načrtujete tudi s pomočjo klepetalnega robota Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger, uporabnikom sporoča MOL.