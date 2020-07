Daljšega obdobja stabilnega in vročega vremena še ni na vidiku

Nad 30 stopinj Celzija se je letos v večjem delu Slovenije prvič ogrelo 28. junija, kar je dobra dva tedna kasneje, kot znaša povprečje zadnjih dvajsetih let. Če pa v primerjavo vključimo obdobje pred letom 2000, se je to zgodilo prej, saj je včasih kar polovica junijev minila brez vročih dni.

Nad Evropo se torej v teh dneh nahajata dve zelo različni zračni masi, katerih stik povzroča nastanek krajevnih ploh in neviht. Te se bodo danes pojavljale predvsem v Alpah in v krajih severno od Alp, s pomikom hladnega zraka proti našim krajem pa se bodo v četrtek in petek širile tudi na južno stran Alp.

Podrobnejša napoved za Slovenijo

Sreda bo sončna in vroča. Popoldne bodo nad hribovitimi predeli nastajali kopasti oblaki, a bo ostalo večinoma suho, zvečer pa bo iz smeri Avstrije in Italije predvsem nad severno Slovenijo prineslo nekaj neviht. Po dnevu premora se bo v večjem delu Slovenije spet ogrelo nad 30, v Beli krajini do 33 stopinj Celzija. Poletno toplo bo tudi v višje ležečih krajih na Gorenjskem in Koroškem, kjer bo okoli 27 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačnosti več kot danes. Prve plohe in nevihte bo nad Primorsko, Notranjsko in zahodni del Gorenjske iznad sosednje Furlanije - Julijske krajine zelo verjetno prineslo že v jutranjih urah. V nadaljevanju dneva bodo plohe in nevihte nastajale predvsem v severni polovici Slovenije. Zaradi velike nestabilnosti ozračja so ob nevihtah zelo verjetni močnejši nalivi, sunki vetra, na manjših območjih pa tudi toča, ki pa naj ne bi dosegala večjih dimenzij.