Daljšega obdobja stabilnega in zelo toplega vremena še ni na vidiku

Vreme se bo v tem tednu hitro spreminjalo. Današnji ponedeljek bo večinoma oblačen s pogostimi padavinami, veliko oblakov in nekaj dežja nam bo prinesel tudi torek, v sredo pa kaže na sončno in prijetno toplo vreme z najvišjimi temperaturami okoli 23 stopinj Celzija. A kot je v letošnji pomladi že stalnica, takšno vreme ne bo trajalo prav dolgo, saj nas bo že v četrtek od severa spet prešla vremenska motnja, ki nam bo poleg oblakov in padavin prinesla tudi novo ohladitev.

icon-expand Tudi v prihodnjih dneh bo vreme zelo spremenljivo. FOTO: Shutterstock

Za vremensko dogajanje nad Evropo je že nekaj tednov značilen velik temperaturni kontrast med zahodom in severom ter vzhodom in jugom celine. Medtem ko nad Balkan in vzhodno Evropo z južnimi vetrovi doteka za ta del leta zelo topel zrak iznad Sredozemlja in severne Afrike, ki tem predelom prinaša temperature celo nad 30 stopinj Celzija, je povsem drugače drugod po Evropi, ki je pod vplivom občutno hladnejših severnih vetrov. Na meji med toplo in hladno zračno maso pihajo močni vetrovi, prav tako na tej ločnici nastajajo cikloni in fronte, ki kot po tekočem traku vplivajo na vreme pri nas.

Nad severnim Sredozemljem je ponoči nastalo novo ciklonsko območje, ki se zdaj s svojim središčem približuje našim krajem. Po kratkotrajnem premoru bodo tako na zahodu in jugu že dopoldne spet začele nastajati padavine, ki se bodo do sredine dneva razširile nad vso državo. Deževalo bo do sredine popoldneva, nakar bo dež v večjem delu vzhodne in južne Slovenije prehodno ponehal in se spet začel pojavljati v poznih večernih urah. Zaradi oblakov in pogostih padavin bodo tudi današnje temperature razmeroma nizke za drugo polovico maja. V večjem delu Slovenije bo le od 11 do 17, ob morju, kjer bo pihal jugo in kjer bodo popoldne lahko tudi krajša obdobja sončnega vremena, pa se bo ogrelo do 22 stopinj Celzija.

Po nočnem dežju se bo jutri zjutraj delno zjasnilo, po nekaterih nižinah bo zato nastala kratkotrajna megla. Nadaljevanje dneva bo v znamenju spremenljive oblačnosti, kar pomeni, da lahko poleg oblakov pričakujemo tudi krajša obdobja sončnega vremena. Posledično bodo temperature po nižinah hitro naraščale, a ker se bo v višinah še zadrževal hladen zrak, bo ozračje nestabilno. Tako bodo sredi dneva in popoldne predvsem v severni polovici Slovenije ter tudi nad hribovitimi predeli zahodne in južne Slovenije nastale številne plohe in nevihte. Krajevne padavine se bodo pojavljale tudi zvečer in v prvem delu noči na sredo. V sredo čez dan bo k nam dotekal bolj suh zrak, zato bo prevladovalo sončno vreme brez popoldanskih krajevnih padavin. Temperature bodo skoraj povsod, razen v krajih nad okoli 600 metri nadmorske višine, presegle 20 stopinj Celzija. Tudi v četrtek dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Veliko bolj negotova je napoved za konec tedna. Nad Evropo bo namreč kar nekaj višinskih vrtincev hladnega zraka. Če se nam bo kateri izmed njih uspel dovolj približati, bomo tudi med petkom in nedeljo imeli nestabilno vreme s pogostimi plohami in nevihtami. Tudi v prihodnjem tednu, ko se začenja meteorološko poletje, se vreme najverjetneje še ne bo ustalilo. Zelo debela snežna odeja na Kredarici Padavinsko bogata zima in najhladnejša pomlad v zadnjih dvajsetih letih sta poskrbeli, da Kredarico v teh dneh prekriva kar 510-centimetrska snežna odeja, kar je največ v letošnji zimski sezoni in hkrati tudi največ v tem delu leta od začetka meritev leta 1971. Maja je bilo sicer na naši najvišji meteorološki postaji nekajkrat tudi že več snega kot letos, a se je to običajno zgodilo v prvi polovici meseca, medtem ko 24. maja tako debele snežne odeje še ni bilo.