Daljši zastoji proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 40 minut

Na poti proti slovenski Obali v popoldanskih urah na več odsekih nastajajo daljši zastoji. Kolone se proti Kopru vijejo od Rudnika na južni ljubljanski obvoznici ter od Bežigrada na severni obvoznici mimo Brda do Brezovice. Potovalni čas se podaljša za 40 minut. Na primorski avtocesti pa je med Ravbarkomando in Uncem zaradi nesreče oviran promet na odstavnem pasu proti Ljubljani.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, ter na mestnih obvoznicah. Daljši zastoji so na ljubljanski južni in severni obvoznici, daljše kolone vozil so tudi na regionalnih in lokalnih cestah iz smeri Ljubljane proti Vrhniki do Brezovice ter pred Vrhniko proti Kopru.

icon-expand Zastoj pri počivališču Barje FOTO: Prometnoinformacijski center

Zastoji na primorski avtocesti so tudi proti Ljubljani. Zgoščen promet je med Postojno in razcepom Kozarje, potovalni čas se podaljša za 30 minut. Nesreča med Ravbarkomando in Uncem ovira promet na odstavnem pasu. Daljše kolone so tudi na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal štirikilometrski zastoj, Prometnoinformacijski center (PIC) priporoča izvoz Jesenice vzhod. PIC voznike še opozarja, da "morajo med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil".

