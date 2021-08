Kako Dončićev podpis pogodbe komentirajo analitiki v ZDA?

Kaj pa zdaj, se sprašujejo v državi, kjer seveda v vročici prestopnega roka poročajo o zajetni Dončićevi pogodbi, a hkrati ugibajo, kaj petletna obljuba zvestobe pomeni za mladega zvezdnika, za Maverickse in za NBA.

Jasno se zdi samo nekaj: to je Dončićeva liga, on je in bo še v prihodnje obraz NBA in bo še naprej navduševal in se izboljševal, napovedujejo analitiki.

Manj jasno je nekaj drugega, in sicer, ali bo vodstvo Dallasa uspelo Maverickse tako okrepiti, da se bodo v ligi, kjer prevladujejo moštva z več superzvezdniki, lahko potegovali za vrh? Za zdaj zvenečih okrepitev ni in Mavericksi so v zadnjih dveh sezonah z Dončićem dvakrat izpadli v prvem krogu končnice. Mnogi menijo, da predvsem, zato, ker Dončić nima dovolj pomoči soigralcev.