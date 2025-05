Dalmaland sezono odpira 26. aprila 2025! Vabljeni na spektakularno otvoritev!

Imate dovolj vsakodnevne rutine, sivih dni in dolgočasnega vsakdana? Čas je za pobeg v svet domišljije, smeha in adrenalina – čas je za Dalmaland, kjer se zabava nikoli ne konča!

OGLAS

Letošnja sezona se začenja s spektakularnim vikendom 26. in 27. aprila, ko park odpira svoja vrata in vas vabi na nove avanture. Po zimskem počitku so se namreč končno spet prebudili dinozavri, pirati, kavboji, vesoljci in transformatorji, ki si želijo zabave in vašega druženja. Zapeljite se od pradavnine do prihodnosti, se zavrtite skozi vesele avanture Divjega zahoda in preizkusite svoje sposobnosti v piratskih bojih. Vse to in še več vas čaka v središču zabave ob hrvaški obali.

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Nova VR zona: Virtualni svetovi, ki jemljejo dih!

Dalmaland letos postaja še bolj vznemirljiv z novo VR cono, kjer vas čaka pet fantastičnih simulatorjev, ki premikajo meje zabave! Poglobite se v čudovite svetove preko VR očal in 4D efektov – občutite premike, padce, lete in eksplozije, medtem ko sodelujete v interaktivnih avanturah. Nova VR zona združuje najnovejšo tehnologijo in interaktivnost za vse starosti, od otrok do odraslih. Tukaj zabava postane resnična, resničnost pa le premor od vznemirjenja.

Štirje čarobni svetovi, tisoč nepozabnih doživetij!

Stopite v Gusarski grad, Divji zahod, Vesolje in Dino svet, kjer vas čakajo pustolovščine na vsakem koraku. V Dino svetu se bodo vse generacije navdušile nad vožnjo v avtentičnih avtomobilih, kjer se med džunglo skriva pravi T-Rex, Velociraptorji pa prežijo v zasedi. Po vseh teh vznemirjenjih si privoščite sprostitev ob čajanki v Choco Cups, kjer boste prebirali svoje pustolovščine. Ne zamudite Piratskega zaliva, ki letos prinaša nove poti in otočke za interaktivne bitke! Oborožite se s topovi, streljajte' na ladje in se pripravite na nepozabno zabavo (in pršenje)!

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Za ljubitelje adrenalina so tu priljubljeni še roller coasterji – Big Blue, ki zagotavlja pravo adrenalinsko eksplozijo, in Alien Spinning Coaster, ki vas popelje skozi galaksijo, polno presenečenj. Že omenjena nova VR zona pa prinaša neverjetne virtualne avanture za vse starosti – od simulacij vesoljskih misij do čarobnih svetov iz pravljic. Priljubljena maskota Funny vas bo pričakala od 14. ure naprej s prazničnim programom – čakajo vas tekmovanja, zabava s peno, mini disco, animatorji in ob koncu dneva še tombola. Več informacij najdete na spletni strani https://www.dalmaland.com/event/otvorenje-fun-park-sezone-2025/36

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Rojstni dan, o katerem se bo še dolgo govorilo

V Dalmalandu lahko praznujete svoj ali otrokov rojstni dan, saj je rojstni dan najpomembnejši dogodek v letu, trenutek, ki ga otroci nestrpno čakajo. Otroci najbolj uživajo, ko lahko svoj rojstni dan praznujejo s številnimi prijatelji, ob dobri zabavi in doživetjih, o katerih bodo še dolgo govorili. Dalmaland vam zagotavlja nepozabno izkušnjo: vožnje na atrakcijah, darilo za slavljenko ali slavljenca, posebej rezerviran prostor v restavraciji Fat Pirate Cave, kjer na slavljenca in goste čaka torta za rojstni dan.

Tematsko-zabavni in vodni park je tudi odlična izbira za šolske izlete!

Dalmaland je tudi odličen kraj za šolske izlete, še posebej za zaključne izlete. Zaradi svoje edinstvene kombinacije izobraževalnih in zabavnih vsebin je priljubljena izbira med šolami. Izlet v Dalmaland učencem ponuja priložnost za zabavo, pridobivanje novih znanj in poglobitev prijateljstev, učiteljem pa preprosto in varno rešitev za organizacijo izleta. Nič čudnega, da je Dalmaland postal najbolj priljubljena destinacija za šolske izlete.

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Festival prijateljstva: Praznovanje skupnosti od 1. 5. do 4. 5. 2025

Od prvega do četrtega maja Dalmaland postane središče skupnosti ob Festivalu prijateljstva – edinstvenem dogodku, ki slavi prijateljstvo med otroki, odraslimi, sosedi, družinami, učenci in narodi! Letos bo Festival prijateljstva potekal sočasno s Slovenskim vikendom, zaradi česar bo Biograd na Moru središče zabave, kulture in prijateljstva. Dalmaland ni le zabaviščni park – je prostor, kjer nastajajo prijateljstva, lker se ustvarjajo nepozabni spomini in brišejo vse razlike. Ne glede na to, ali ste otrok, najstnik ali odrasla oseba, boste tukaj našli nekaj zase. Celodnevne zabavne izkušnje pa dopolnjujejo še bogata ponudba hrane in pijače, trgovine s spominki, igralnice in zabavni program z animatorji, klovnom ter tekmovanji.

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kaj vse vas čaka na otvoritvi Dalmalanda?

Med podaljšanim vikendom konec aprila, ko bo potekala otvoritev letošnje sezone, vas čaka nora zabava in neomejene vožnje, priložnost za fotografiranje z maskotami in animatorji, plesni pena party, igre na prostem, kot je vlečenje vrvi, nastop klovna Spratanka Smotanka in še mnoge druge pustolovščine. Ta nagrajeni zabaviščni center je tudi za preostanek poletja pripravil številne nove avanture in obogatil svojo ponudbo igrač, ki bodo zagotovo razveselile najmlajše obiskovalce. Tako kot lani bodo številni junaki iz najbolj priljubljenih filmov, skupaj z voditelji, plesalci in zabavljači, poskrbeli za nepozabno zabavo, na katero se boste z veseljem vračali skozi celotno sezono!

Dalmaland FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand