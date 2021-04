Dame, pobahajte se nocoj!

Valetta, Malta –Destiny, mednarodno priznana pevka, ki bo na letošnji Evroviziji zastopala Malto, bo s svojo pesmijo »Je Me Casse« predstavila sodobno plat močnih žensk – nisem tvoja ljubica! Dovolite, da vas temperamentna pevka popelje v svet zapeljevanja in medsebojnih odnosov!

Priložnost, da zastopa Malto na Evrovoziji 2021, ji pomeni ogromno, saj je močno osredotočena na svojo kariero in uspeh. Njena velika želja je deliti svojo glasbo z Evropo in celom svetom.

Vzhajajoča pevska zvezda, ki jo je v šovu Britain's Got Talent Simon Cowell opisal z besedami: “Čakal sem, da pride nekdo, za katerega bi si lahko mislili, da bo Zvezda. In veš kdo to je…. Ti!”, si kljub svojim rosnim 18 letom lasti že lepo število pevskih uspehov - med drugim je predstavljala Malto na Junior Eurovosion Song Contest (kjer je za svoj nastop prejela rekordnih 185 točk) in sodelovala na in v šovu X Factor na Malti. Zaradi njenih uspehov so jo mnogi že okronali za čudenžnega otroka, njej glas pa primerjajo tudi z legendarno Aretho Franklin. Svoj pevski talent je pridno izpopolnjevala pri evrovizijski zvezdnici in vrhunski malteški pevki, Iri Losco.

Pesem Je Me Casse: mešanica glasbenih stilov za vsako uho

Pesem Je Me Casse vas bo očarala s svojim poskočnim ritmom in mešanico različnih glasbenih stilov – od elektro swinga in popa, do disko ritma. Avtorji pesmi so navdih črpali iz močnih glasov soul glasbe, kot je na primer Pattie LaBelle in njena izvedba pesmi Lady Marmalade.

Besedilo na zabaven in dinamičen način govori o samostojnih, močnih ženskah, ki se ne pustijo izigravati moškim – ne bom tvoja ljubica! Besedilo pripoveduje zgodbo o moškem, ki se trudi osvojiti žensko z izrabljenimi frazami in kupovanjem pijače – ženska pa zanj nima interesa. Je samozavestna, željna zabave in ve kaj hoče!

Pesem dodatno začini še uporaba francoske slengovske fraze Je Me Casse, ki v prevodu pomeni hiter odhod zaradi nezadovoljstva – kako zelo žensko, kajne?

Zanimiva pesem si nedvomno zasluži nekaj minut vašega časa. Oglejte si zanimiv videoin se prepustite čudovitemu glasu Destiny!