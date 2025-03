Dame, zahtevajmo Zdravka!

Ste se kdaj vprašali, zakaj sta v toaletnih prostorih – moških in ženskih – vedno na voljo brezplačni toaletni papir in milo? Ko ženska potrebuje higienske vložke ali tampone pa teh ni na razpolago. Menstruacija žal ni izbira ... Marec, ki ga z razlogom imenujemo "mesec žensk", je pravi čas, da se tudi dekleta in žene spomnimo, da nam bo bolje samo, če bomo same poskrbele zase. Za svoje dobro počutje, zdravje in predvsem za svoje pravice.

Prav naše zdravje je temelj vsega, kar počnemo. Omogočajo in krepijo ga tudi majhne stvari, ki jih marsikje podcenjujejo, nam pa prinesejo in pomenijo veliko. Ena takšnih malenkosti so neoporečni, visokokakovostni vložki in tamponi iz bombaža, ki so nam lahko brezplačno na voljo v toaletnih prostorih ustanov, v katerih delamo.

Ker je zdravje vrednota

V domžalski Tosami med svoje najpomembnejše vrednote prištevajo zdravje – predvsem zdravje nežnega spola. Tudi praznovanje svoje stoletnice v letu 2023 so zaznamovali s tem osrednjim sporočilom. Obeležili so jo namreč z velikim projektom, poimenovanim ZA zdravje žensk, s katerim so izkazali svojo podporo družbeni pobudi, ki se v Sloveniji že nekaj let zavzema za brezplačne menstrualne pripomočke v javnih ustanovah. Stotim osnovnim šolam so podarili kar 600.000 bombažnih vložkov in tamponov znamke Jasmin, hkrati pa so učence izobraževali o precej zapostavljenih temah: o skrbi zase, intimi in intimni negi.

Kdo je Zdravko?

Projekt se s ključnim sporočilom nadaljuje, v ospredje pa letos stopa Tosamino prizadevanje za večjo dostopnost higienskih izdelkov. Javnim zavodom in podjetjem predstavljajo Zdravka - sodoben higienični podajalnik. Z njim ženskam omogočajo, da skupnih toaletni prostorih ob milu in toaletnem papirju brezplačno dobijo tudi bombažne vložke in tampone Jasmin. statistično gledano namreč kar 80 % žensk v Sloveniji dobi menstruacijo v javnem prostoru. Dokazano pa je tudi, da uporaba kakovostnih bombažnih menstrualnih pripomočkov vpliva na intimno zdravje, saj ne spreminjajo naravnega obrambnega mehanizma, ohranjajo ravnovesje mikroflore v nožnici ter so brez škodljivih kemičnih dodatkov.