Damian Merlak v oddaji Ena na ena: kriptomilijonar, ki bi še vedno znal živeti brez milijonov

Damian Merlak, peti najbogatejši Slovenec, bo v oddaji Ena na ena spregovoril o svojem zasebnem življenju in poslu. Poleti je polnil naslovnice zaradi svojega dopusta na 24-milijonski jahti, katere tedenski najem je znašal okrog 200.000 evrov. Družbo na morju so mu delale tudi estradnice, v zasebnem življenju pa sopotnice za zdaj ne išče. Svoj prvi milijon je zaslužil pri 27 letih, da imajo doma "zbiralca" kriptovalut, pa so starši začeli sumiti, ko so domov prihajali visoki računi za elektriko, za katere je bilo krivo rudarjenje. Mami, ki je ostala brez službe, je pomagal na lastno poslovno pot, oče pa še vedno dela v Savi. Politično ne pripada nobeni stranki. Kar se tiče pogleda na posel, bo Urošu Slaku priznal, da mu je bližje desnica.

V oddaji bo skoraj 36-letni Merlak razkril, na kakšen način se na pregrešno dragi jahti znajdejo lepotice, ki uživajo v zabavi in njegovi družbi. Razkril bo, da najraje pije viski in da še nikoli v življenju ni poskusil kave. Presenetil bo z izjavo, da je "najbolje, da umreš v bankrotu", kar pomeni, da si zaužil sadove svojega dela. Njegovo bogastvo je ocenjeno na več kot 100 milijonov evrov, ponaša se tudi z luksuznim 800 kvadratnih metrov velikim penthausom v Dubaju. Zasebno in v poslu velja za mirnega človeka, ki svoje sproščene in zabavne plati ne pokaže takoj. Pravi, da so kriptovalute tvegan, a hkrati privlačen posel. Zgodilo se je tudi, da je v samo enem dnevu izgubil okoli 4,13 milijona evrov. Njegov dan se začne ob devetih, relativno pozno pa delovnega dne ne začne zaradi večernih zabav, ampak zaradi dela, ki se ponavadi zavleče do 22. ure. Prvi bitcoin je kupil, ko je bil ta vreden okoli 1,7 evra. Večino leta preživi v Dubaju, poletje pa ob Jadranskem morju in v vili v Portorožu. Na Bohinj ga veže hotel, v katerem se trudi zaposlovati čim več okoliških prebivalcev. Navdušen bi bil, če bi se Tesla odzvala na pozive Janeza Janše in prišla v Slovenijo. Teslo vozi tudi sam, velika želja pa je tudi Bentley. Kot pravi, pa več materialnih stvari, kot jih človek ima, večje breme prevzame nase. Celoten pogovor z Damianom Merlakom si lahko ogledate v oddaji Ena na ena, oddaja je na sporedu danes ob 13 uri.