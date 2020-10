Damijan: V vaših odzivih se čuti želja po normalizaciji države

Po tem ko so predsedniki opozicijskih strank predstavili predlog oblikovanja alternativne vlade, z Jožetom P. Damijanom kot tehničnim mandatarjem na čelu, se je ta javnosti zahvalil za podporo. "V vaših odzivih se čuti ta silna energija in želja po spremembah, želja po normalizaciji države. Skupaj, in samo skupaj, lahko premagamo to epidemijo. Samo skupaj lahko to našo domovino spet normaliziramo. Zdravstveno, politično, človeško, socialno in gospodarsko," je zapisal na svojem blogu.

Predsedniki opozicijskih strank so včeraj predstavili predlog oblikovanja alternativne vlade. Poudarili so, da želijo prevzeti vlado, ki jo je kot tehnični mandatar pripravljen voditi ekonomist Jože P. Damijan. Slednji se nanje sam obrnil, posredoval jim je dokument, ki "je dokaj sprejemljiv, saj vsebuje vse, kar vsebujejo naši programi," je dejal prvak LMŠ Marjan Šarec. Dodal je še, da se vsi štirje predstavniki opozicijskih strank že zelo dolgo pogovarjajo in sodelujejo pri vprašanju, kako prekiniti obstoječe razmere.

icon-expand Jože P. Damijan FOTO: Bobo

Zdaj pa se je na svojem blogu oglasil tudi ekonomist in se zahvalil za podporo. "Hvala vsem za nešteto izrazov podpore, ki sem jih dobil (ki smo jih dobili) včeraj. V vaših odzivih se čuti ta silna energija in želja po spremembah, želja po normalizaciji države. Skupaj, in samo skupaj, lahko premagamo to epidemijo. Samo skupaj lahko to našo domovino spet normaliziramo. Zdravstveno, politično, človeško, socialno in gospodarsko. Samo skupaj lahko to dosežemo. Odgovorno vsak pri sebi, odgovorno na ravni države in eden za drugega," je zapisal v prvi objavi. 'Ne moreš drugim predlagati angažmaja, če se sam nisi pripravljen angažirati' "S kolegi, uglednimi intelektualci, ki so se doslej močno angažirali s kritiko spodjedanja demokratičnih temeljev države Slovenije, smo na štiri vodje poslanskih skupin naslovili pobudo za poenotenje in za korak naprej v skupnem delovanju opozicije. V tem je naša pobuda tudi uspela. Hkrati pa je naša pobuda presekala z mantro, da ni osebe, ki bi si upala prevzeti ta izziv," pa je nadaljeval v drugem zapisu.

Predstavniki vseh opozicijskih strank pravijo, da Damijana podpirajo. "Nihče nima nič proti njemu, vendar ta hip ne moremo reči, da smo o vsem usklajeni,"je dejal Šarec. Kljub zadnjim izjavam, da vodenje morebitne nove vlade glede na "volilni rezultat volitev" pripada njemu, je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na kompromis. Dodal je še, da pri oblikovanju vlade njegov ego ni problem."Dokument je osnova za nadaljevanje pogovorov," pa je povedala Fajonova. Da je Damijan primeren kandidat za mandatarja, se strinja tudi Mesec. Bratuškova si sicer želi, da najprej h koncu spravijo programski del, nato pa se bodo začeli ukvarjati s kadrovskim delom. "Mandatar bo tisti, ki bo poleg naših glasov sposoben dobiti tudi glasove SMC in DeSUS,"je še dodala.