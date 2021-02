Damijan za konsolidacijo leve sredine in novo sredinsko stranko

Kot je poudaril Damijan, so se te kompleksnosti pobudniki koalicije KUL zavedali na samem začetku. "Vedeli smo, da lahko, če v prvem koraku poenotimo štiri opozicijske stranke, iz sedanje vladne koalicije potencialno potegnemo DeSUS in del SMC, vendar le skupaj, obe naenkrat," je pojasnil Damijan, ki se ga je na začetku omenjalo kot možnega kandidata za predsednika vlade.

Zato so v danem položaju poskusili s kandidatom za mandatarja, prvakom DeSUS Karlom Erjavcem, ki bi lahko po mnenju Damijana edini v tej situaciji poenotil stranko in potencialno zagotovil štiri glasove poslancev DeSUS. Prepričan je, da bi v tem primeru sledili tudi trije poslanci SMC."Vendar so prevladale osebne kalkulacije posameznih poslancev, ustrezno podprte z obljubami in darili iz vladne koalicije. In v tej bitki se s poštenimi metodami pač ni dalo zmagati," meni Damijan.

Po njegovi oceni je sicer pozitivno, da so uspeli povezati opozicijo, kar bo pomembno v naslednjem letu do volitev. Ta lahko z nekaj glasovi nezadovoljnih poslancev v vladni koaliciji "nekoliko umirja ta vladni stampedo čez pravno državo, skozi institucije, in prepreči najhujše oblike demontaže države". Dodal pa je, da je za kaj več ta opozicijska koalicija KUL prekratka.