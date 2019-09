Damir Črnčec na čelo svojega zavoda postavil vodjo podružnice Westinghouse

Zavod, katerega ustanovitelj je Črnčec, je registriran tudi za trgovino na drobno in poslovno svetovanje. Ko je Črnčec postal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pa naj bi se po navedbah spletnega portala Požareport zgolj izločil iz morebitnega pridobivanja sredstev iz proračunskih virov.

V kabinetu predsednika vlade so poudarili, da je Črnčec ob nastopu funkcije državnega sekretarja izpolnil vse obveznosti v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in o svojih funkcijah obvestil vse ustrezne institucije. "Predhodno je pridobil tudi mnenje, da ne gre za nezdružljivost funkcij," so pojasnili. Izpostavili so še, da zavod, odkar je Črnčec nastopil funkcijo v kabinetu premierja, aktivno ne deluje.