Skomina: Slovenija naj se zedini, da rešimo eno otroško življenje

Namen je, da čim prej zberemo denar, še pravi Skomina."Pozivamo ljudi, da nam pomagajo, kakor lahko. Da se Slovenija zedini in da rešimo eno otroško življenje," je dodal.

Kot pravi, so hvaležni odbojkarski zvezi, da jim je dovolila, da se danes v tej enormno pomembni tekmi za reprezentanco priključimo s Krisom. "Kris je fantek iz Kopra, ki potrebuje pomoč vseh nas, da lahko preživi."

"Otrokom hočemo pokazati, da v življenju ni pomemben samo uspeh, ampak tudi način, kako do njega priti. Potrebnega je ogromno odrekanja, želimo jim predstaviti to, da v življenju nimajo samo pravic, ampak tudi obveznosti," je pojasnil.

Sicer smo tudi v medijski hiši PRO PLUS z veseljem pristopili k dobrodelni akciji, s katero bomo malemu Krisu pomagali zbirati donacije za zdravilo, s katerim bo lahko premagal svojo bolezen. V sklopu neposrednega prenosa polfinalne tekme med Slovenijo in Poljsko in nedeljske oddaje Znan obraz ima svoj glas bomo nagovorili gledalce, da donirajo 5 evrov preko SMS sporočila KRIS5 na 1919.

Skupinsko pozivanje k donaciji: Tudi mi podpiramo dobrodelno akcijo "Pomagajmo Krisu". Pošlji KRIS5 na 1919

Večje zneske lahko donirate na TRR: SI56 0510 0801 6627 635, sklic: za Krisa

Akcijo organizira dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica.