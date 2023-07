Na čelu Uprave kriminalistične policije odslej Damjan Petrič

Damjan Petrič se je po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1988 zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Šiška, kjer je opravljal naloge policista in policista kriminalista vse do leta 1997. Takrat se je vpisal na redni študij varstvoslovja Visoke policijsko-varnostne šole, so zapisali na Generalni policijski upravi.

Leta 2000 je Petrič postal pomočnik komandirja na PP Kamnik, leta 2002 pa še na PP Domžale. Leta 2005 se je zaposlil na delovnem mestu policijskega inšpektorja v Službi direktorja in nato kriminalističnega inšpektorja v Sektorju kriminalistične policije na PU Ljubljana, kjer je leto pozneje postal vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto.