Damjanu Petriču polni mandat na čelu Policije

"Vesel sem, da je Slovenija dobila generalnega direktorja Policije," je na novinarski konferenci po seji vladi dejal minister Boštjan Poklukar. Pri tem je izpostavil dolgoletne izkušnje in kompetence Damjana Petriča, sicer kariernega policista, ki po besedah ministra med drugim dobro razume kompleksnost policijskega sistema.

Povedal je, da je bila ena od Petričevih prednostnih nalog, ko je januarja zasedel položaj vršilca dolžnosti, vzpodbujanje mladih za policijski poklic, s čimer želijo odgovoriti na kadrovsko pomanjkanje v policijskih vrstah.

Petrič, ki bo funkcijo s polnim mandatom nastopil v petek na slovesnosti ob imenovanju na ministrstvu za notranje zadeve, je 19. šef policije. Policijo vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Vedejevstvo mu je vlada podaljšala julija.

Petrič je pred vodenjem Policije od 18. julija 2023 vodil upravo kriminalistične Policije. Pred tem, od marca 2022, pa je začasno vodil Policijsko upravo Ljubljana. Sicer magister prava je delo v Policiji začel leta 1988 kot takratni miličnik na policijski postaji na Viču v Ljubljani. Po besedah Poklukarja je eden od največji dosežkov Petriča preiskava ropa SKB banke.