Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Damjanu Petriču polni mandat na čelu Policije

Ljubljana, 09. 10. 2025 12.20 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
23

Vlada je dosedanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije Damjana Petriča imenovala za šefa Policije s polnim mandatom. Vladi ga je v imenovanje predlagal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, potem ko je uradniški svet ponovno ugotovil, da Petrič izpolnjuje razpisne pogoje in je za ta položaj tudi strokovno usposobljen.

"Vesel sem, da je Slovenija dobila generalnega direktorja Policije," je na novinarski konferenci po seji vladi dejal minister Boštjan Poklukar. Pri tem je izpostavil dolgoletne izkušnje in kompetence Damjana Petriča, sicer kariernega policista, ki po besedah ministra med drugim dobro razume kompleksnost policijskega sistema.

Povedal je, da je bila ena od Petričevih prednostnih nalog, ko je januarja zasedel položaj vršilca dolžnosti, vzpodbujanje mladih za policijski poklic, s čimer želijo odgovoriti na kadrovsko pomanjkanje v policijskih vrstah.

Petrič, ki bo funkcijo s polnim mandatom nastopil v petek na slovesnosti ob imenovanju na ministrstvu za notranje zadeve, je 19. šef policije. Policijo vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Vedejevstvo mu je vlada podaljšala julija.

Petrič je pred vodenjem Policije od 18. julija 2023 vodil upravo kriminalistične Policije. Pred tem, od marca 2022, pa je začasno vodil Policijsko upravo Ljubljana. Sicer magister prava je delo v Policiji začel leta 1988 kot takratni miličnik na policijski postaji na Viču v Ljubljani. Po besedah Poklukarja je eden od največji dosežkov Petriča preiskava ropa SKB banke.

Damjan Petrič
Damjan Petrič FOTO: Bobo

Imenovanje Petriča za šefa Policije s polnimi pooblastili je bilo pričakovati po tem, ko je minister Poklukar prejšnji teden napovedal, da ga bo vladi predlagal, če bo uradniški svet o Petriču odločil pozitivno.

Uradniški svet je na seji 1. oktobra ugotovil, da edini kandidat za generalnega direktorja Policije Damjan Petrič izpolnjuje vse razpisne pogoje. Za ta položaj je tudi strokovno usposobljen. "Uradniški svet je svojo nalogo tokrat opravil brezhibno," je danes komentiral Poklukar.

Že poleti je svet sicer ugotovil, da je Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Pri tem naj bi šlo med drugim tudi za pogoj varnostnega preverjanja in preverjanja psihofizičnih sposobnosti.

Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja Policije so nato ponovili. Nanj se je spet prijavil le Petrič.

Petrič je januarja, ko ga je vlada imenovala za vršilca dolžnosti, med prednostnimi nalogami izpostavil zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja. Poudaril je tudi zaupanje v delo policistov. Med ključnimi nalogami je ob tem naštel še obvladovanje nedovoljenih migracij, preiskovanje organiziranih oblik gospodarske in organizirane kriminalitete ter korupcije.

damjan petrič policija
Naslednji članek

V naslednjih tednih ponovno testiranje SI-Alarma: tokrat po regijah

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
09. 10. 2025 13.13
Zelo grdo gleda. Vse vem že iz tega
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
09. 10. 2025 13.06
Le zakaj se mladi ne odločajo za ta poklic, če te lahko kriminalec toži, ker si ga pretrdo prijel, policija pa ti obrne hrbet - znajdi se. Poleg tega je policija vedno manj sinonim za varnost in red.
ODGOVORI
0 0
Un71
09. 10. 2025 13.05
+1
Cel čas VD, da se ga lahko kontrolira... pol leta pred volitvami pa poln mandat, da se ga zabetonera za naslednjo vlado. Ali ste lahko še bolj prozorni. No tao se politično vpliva na delo policije. Da ne bo pomote. To ne dela samo ta vlada. VD-jevstvo je najboljši nadzor nad osebo željno položaja...
ODGOVORI
1 0
2mt8
09. 10. 2025 13.00
+4
Če Golob nikjer ni omenjen, potem to pomeni da vlada dela zelo dobro 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 0
ho?emVšolo
09. 10. 2025 12.55
+7
Polni mandat, do volitev pa manj kot eno leto. Razume, kdor mora.
ODGOVORI
7 0
Morgoth
09. 10. 2025 12.58
+5
Pernati narcis je tako zaslepljen, da misli, da bo dobil še 2. mandat. 😉
ODGOVORI
5 0
FrankCostello
09. 10. 2025 12.52
+8
Ne bo dolgo, za pol leta, dokler ne pride nova vlada, potem pa bo šel!
ODGOVORI
8 0
ho?emVšolo
09. 10. 2025 12.55
+3
Na metli.
ODGOVORI
3 0
kuš?ar
09. 10. 2025 12.50
+5
Ne vem nič o njemu, ampak na sliki daje psiho vibes
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
09. 10. 2025 12.49
+5
Njegov namestnik pa je Jusić, torej vse po starem.
ODGOVORI
5 0
Magic-G-spot
09. 10. 2025 12.46
+4
Pol leta bo glih dovolj da se se unici, kar ni uniceno in da se se nekatere stvari pometejo pod preprogo, ki jih se niso.
ODGOVORI
5 1
boslo
09. 10. 2025 12.44
+5
Strokovno kadrovanje, kot vsako politično
ODGOVORI
5 0
M E G A
09. 10. 2025 12.41
+7
mogoče celo dobi božičnico......zadnjo seveda
ODGOVORI
7 0
Artechh
09. 10. 2025 12.34
+6
za pol.leta
ODGOVORI
6 0
stoinena
09. 10. 2025 12.33
+6
cel svet kaže novice o premirju. vi 24 ur, kot da ne obstaja.
ODGOVORI
9 3
Artechh
09. 10. 2025 12.36
+0
Seveda. Napačen predsednik ga je uspel doseči
ODGOVORI
5 5
stoinena
09. 10. 2025 12.40
+5
a tolko so primitivni? bogi res, žalostno. že s poroko leta so se mi zamerili, to je pa too much. groza. pa kakšen medij je to.
ODGOVORI
7 2
Posteni
09. 10. 2025 12.41
+0
A si slep majstr ??
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
09. 10. 2025 12.46
Misliš mir med Armenijo in Aberbajžanom?
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
09. 10. 2025 12.30
+8
Za par mesecev
ODGOVORI
8 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 10. 2025 12.29
-1
Ta vsaj deluje/zgleda približno kompetenten, za razliko od predhodnika.
ODGOVORI
2 3
ACC0
09. 10. 2025 12.27
+10
mandat do q2 2026 potem pa odpravnina in nov obraz.
ODGOVORI
11 1
Bombardirc1
09. 10. 2025 12.38
-8
Kar sanjaj sveçko...
ODGOVORI
0 8
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286