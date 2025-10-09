Damjanu Petriču polni mandat na čelu Policije

"Vesel sem, da je Slovenija dobila generalnega direktorja Policije," je na novinarski konferenci po seji vladi dejal minister Boštjan Poklukar. Pri tem je izpostavil dolgoletne izkušnje in kompetence Damjana Petriča, sicer kariernega policista, ki po besedah ministra med drugim dobro razume kompleksnost policijskega sistema.
Povedal je, da je bila ena od Petričevih prednostnih nalog, ko je januarja zasedel položaj vršilca dolžnosti, vzpodbujanje mladih za policijski poklic, s čimer želijo odgovoriti na kadrovsko pomanjkanje v policijskih vrstah.
Petrič, ki bo funkcijo s polnim mandatom nastopil v petek na slovesnosti ob imenovanju na ministrstvu za notranje zadeve, je 19. šef policije. Policijo vodi od januarja, vlada pa ga je na ta položaj imenovala po tistem, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Senad Jušić. Vedejevstvo mu je vlada podaljšala julija.
Petrič je pred vodenjem Policije od 18. julija 2023 vodil upravo kriminalistične Policije. Pred tem, od marca 2022, pa je začasno vodil Policijsko upravo Ljubljana. Sicer magister prava je delo v Policiji začel leta 1988 kot takratni miličnik na policijski postaji na Viču v Ljubljani. Po besedah Poklukarja je eden od največji dosežkov Petriča preiskava ropa SKB banke.
Imenovanje Petriča za šefa Policije s polnimi pooblastili je bilo pričakovati po tem, ko je minister Poklukar prejšnji teden napovedal, da ga bo vladi predlagal, če bo uradniški svet o Petriču odločil pozitivno.
Uradniški svet je na seji 1. oktobra ugotovil, da edini kandidat za generalnega direktorja Policije Damjan Petrič izpolnjuje vse razpisne pogoje. Za ta položaj je tudi strokovno usposobljen. "Uradniški svet je svojo nalogo tokrat opravil brezhibno," je danes komentiral Poklukar.
Že poleti je svet sicer ugotovil, da je Petrič primeren kandidat in da izpolnjuje pogoje razpisa. Vendar je ministra Poklukarja takrat zmotila navedba sveta, da ni preverjal izpolnjevanja vseh pogojev. Pri tem naj bi šlo med drugim tudi za pogoj varnostnega preverjanja in preverjanja psihofizičnih sposobnosti.
Poklukar je svet takrat pozval k dopolnitvi sklepa, kar so v uradniškem svetu zavrnili. Kot so takrat pojasnili, je posebna natečajna komisija preverila izpolnjevanje pogojev v skladu s svojimi pristojnostmi, na podlagi navedb in izjav v prijavi kandidata. Razpis za generalnega direktorja Policije so nato ponovili. Nanj se je spet prijavil le Petrič.
Petrič je januarja, ko ga je vlada imenovala za vršilca dolžnosti, med prednostnimi nalogami izpostavil zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja. Poudaril je tudi zaupanje v delo policistov. Med ključnimi nalogami je ob tem naštel še obvladovanje nedovoljenih migracij, preiskovanje organiziranih oblik gospodarske in organizirane kriminalitete ter korupcije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.