Damjanu Volfu nov mandat na čelu Obalne sindikalne organizacije

Na kongresu Obalne sindikalne organizacije – Konfederacije sindikatov (KS) 90 v Izoli so delegati podelili nov štiriletni mandat generalnemu sekretarju Damjanu Volfu, ki je na položaju od leta 2016. Sprejeli so tudi stališča glede zakonov o delovnih razmerjih, pokojninskem invalidskem zavarovanju in dolgotrajni oskrbi.