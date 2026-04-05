Slovenija

Dan brez avtomobila, par ne par, zmanjšanje hitrosti: učinkoviti ukrepi?

Ljubljana , 05. 04. 2026 18.25 pred 9 urami 7 min branja 378

Avtor:
Anja Kralj
Zastoji na Vodnikovi v Ljubljani

Dan brez avtomobila, par ne par, zmanjšanje hitrosti na avtocesti, delo od doma ... To je le nekaj ukrepov, ki jih je pripravila Mednarodna agencija za energijo v luči pričakovane energetske krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Na takšne ukrepe o varčevanju energije že dlje časa opozarja tudi društvo za sonaraven razvoj Focus.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Cene nafte znova poskočile
    00:59
    Iz 24UR: Cene nafte znova poskočile
  • Iz 24UR: Znižanje hitrosti
    02:29
    Iz 24UR: Znižanje hitrosti
  • Iz 24UR: Nove cene goriva
    00:58
    Iz 24UR: Nove cene goriva

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je predstavila vrsto ukrepov na strani povpraševanja, ki jih lahko vlade, podjetja in gospodinjstva sprejmejo za ublažitev gospodarskih vplivov na potrošnike zaradi motenj na naftnih trgih, ki izhajajo iz vojne na Bližnjem vzhodu. Med njimi so številni ukrepi vezani predvsem na prometni sektor.

Zastoji na Vodnikovi v Ljubljani
Zastoji na Vodnikovi v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Prvo na seznamu je tako delo od doma, kjer je to mogoče, ker zmanjšuje porabo nafte zaradi vožnje na delo, zlasti pri poklicih, kjer je možno delo na daljavo. Znižanje omejitev hitrosti na avtocestah za vsaj deset kilometrov na uro, nižje hitrosti namreč zmanjšujejo porabo goriva pri osebnih vozilih, kombijih in tovornjakih, pojasnjuje IEA. Pa spodbujanje javnega prevoza, saj prehod z osebnih avtomobilov na avtobuse in vlake lahko hitro zmanjša povpraševanje po nafti. Predlagajo tudi izmenično dovoljevanje vožnje zasebnim vozilom v velikih mestih ob različnih dnevih, sistemi rotacije registrskih tablic namreč lahko zmanjšajo prometne zastoje in porabo goriva, pojasnjujejo. Priporočajo tudi povečanje souporabe avtomobilov in spodbujanje varčne vožnje. Več potnikov v vozilu in ekološka vožnja lahko hitro zmanjšata porabo goriva, dodajajo. Poudarjajo še učinkovito vožnjo pri gospodarskih vozilih in dostavi blaga. Izogibanje letalskim potovanjem, kjer obstajajo alternative, zmanjšanje poslovnih letov lahko namreč hitro razbremeni trg letalskega goriva, poudarjajo.

Dan brez avtomobila

V slovenskem društvu za sonaraven razvoj Focus poudarjajo pomembnost samooskrbe z energijo, tudi v prometnem sektorju. Že leta 2022, ko se je začela vojna v Ukrajini, so preučevali, kakšne učinke ima lahko en sam dan brez avtomobila na teden v večjih mestih. In rezultati so bili optimistični. V luči energetske in podnebne krize v letu 2022 so skupaj z drugimi evropskimi NVO izdali poročilo o naklonjenosti prebivalcev evropskih mest glede bolj pogostih dnevov brez avtomobila.

Kolesar
Kolesar
FOTO: Shutterstock

Dan brez avtomobila izhaja iz prejšnjega stoletja: v Švici, Belgiji in na Nizozemskem so uvedli nedelje brez avtomobila pozimi 1956/57, kot odgovor na Sueško krizo, podobno v 10 državah v času naftne krize 1973/74. V bivši Jugoslaviji so konec sedemdesetih uvedli sistem par-nepar z omejitvami vožnje v določenih dnevih tedna. Omejitve iz kriznih časov so ostale v kolektivnem spominu, ob prelomu tisočletja pa so se nadaljevale kot popularen ukrep.

Kakšne so prednosti dni brez avtomobila? Kot so ugotovili v poročilu, je to manjša poraba goriva, posledično manjši stroški in znižanje emisij toplogrednih plinov, boljša kakovost zraka, predvsem zmanjšanje nevarnih dušikovih oksidov, manj hrupa (20 – 50 %), povečana fizična aktivnost prebivalcev in boljše zdravje, ekonomske prednosti zaradi nižjih zunanjih stroškov prometa, investicij v lokalno gospodarstvo in prihranki iz goriva ter mnogo drugih pozitivnih učinkov, zaradi katerih se splača. Dodatne koristi pa so več socialnih interakcij, odprti javni prostori izboljšajo komunikacijo med prebivalci in kakovost bivanja, naštevajo.

Za koliko lahko s tem ukrepom zmanjšamo odvisnost od fosilnih goriv?

Raziskava narejena za štiri mesta (Praga, Bruselj, London, Manchester) in razširjena na urbana vozlišča je pokazala, da bi lahko letno privarčevali 3-5 odstotkov goriva v prometu oz. 0,4 do 1,2 litra nafte na prebivalca, če bi v večjih mestih uvedli dan brez avtomobila vsak teden. Večji bi bili seveda prihranki pri uvedbi tega ukrepa med tednom, manjši za vikend. En dan brez avtomobila bi pomenil večje prihranke goriva kot tri dni dela od doma na teden, so ponazorili. 

Učinkovitost takih ukrepov bo večja z naklonjenostjo ljudi, pravijo v Focusu. Raziskava Dnevi brez avtomobila, ki jo je naročila koalicija Clean Cities Campaign, katere član je tudi Focus, pa kaže, da je večina prebivalcev petih največjih evropskih mest naklonjena takemu ukrepu. Anketa, narejena med prebivalci Bruslja, Barcelone, Pariza, Londona in Varšave, je ugotovila, da 62 % vprašanih podpira dan brez avtomobila enkrat na teden. 

Za zdaj evropske države sicer še niso uvedle ukrepov za zmanjšanje povpraševanja, ki so bili značilni za naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so vlade uvajale racionalizacijo goriva in "nedelje brez vožnje" ali leta 1979 pri nas znan sistem par-nepar. Kot menijo v Focusu, bi bili glede na študijo, ki so jo izvedli o dnevu brez avtomobila, ti ukrepi zelo učinkoviti. 

Kako lahko sama država zmanjša to porabo na področju prometa?

Kot našteva Marjeta Benčina iz Focusa, bi morale vlade jasno komunicirati težave z dobavo nafte in najprej pozvati k prostovoljnemu varčevanju, kjer se le da, kot so nepomembne prostočasne poti, letenje ... Uskladiti in podpirati dneve brez avtomobila v državi in vključiti v nacionalne načrte za varčevanje. To pomeni spodbujati zmanjšanje in omejiti nenujne vožnje, spodbujati delo od doma, par-nepar ni bila slaba ideja, menijo. 

"Treba bi bilo več sredstev namenjati za izboljšanje storitve in infrastrukture JPP, za hojo in kolesarjenje. Tega bi se lahko lotili s povečanjem kapacitete JPP in ljudi privabiti na JPP s finančnimi in časovnimi ugodnostmi."  Kot ponazori, so v nekaterih državah uvedli brezplačni prevoz, pri nas so tu seveda težava kapacitete. Treba bi bilo ustvariti pogoje za uvedbo brezemisijskih con v mestih, podobno kot so nekatera mesta to storila med pandemijo Covid-19, Pariz, Milano, ter povečati območja za pešce in kolesarje, omejiti dostope z avtomobili, še našteva Benčina. Poleg tega izpostavi še nekatere druge ukrepe, kot so spodbujanje sopotništva, znižanje hitrostnih omejitev na avtocestah in v mestih... 

Cene nafte poskočile
Cene nafte poskočile
FOTO: AP

Evropska komisija je sicer države članice pozvala, naj razmišljajo o zmanjšanju porabe nafte in plina, zlasti v prometnem sektorju, ko se pripravljamo na "dolgotrajne motnje" v dobavi energije zaradi vojne v Iranu. To bi lahko pomenilo, da bi vlade državljane pozvale, naj manj vozijo in manj letijo, da bi prihranili gorivo za najnujnejše primere, kot se to že dogaja v nekaterih azijskih državah.

Kako učinkovit ukrep je to po mnenju Benčine? "Korenček deluje do neke mere, potem je pomembna tudi palica. Ljudje različno dojemamo pomembnost poti in za nekoga je lahko tudi obisk prijateljev pomemben. Tiste generacije, ki se še spomnijo življenja v pomanjkanju verjetno nimajo težav z varčevanjem. Nekdo pa, ki tega ni izkusil, lahko takšne ukrepe doživlja kot močen poseg v njegovo svobodo. Poiskati je potrebno zdravorazumske kompromise. Kot rečeno, pomembna je komunikacija, da se predstavi kje so prioritetne rabe nafte (nujne prevozi, proizvodnja, ogrevanje...) in poziv k skupnemu prispevku vseh."

Bi morali tudi državljani sami več uporabljati javni prevoz, se manjkrat odločiti za avtomobil? Kot opozarja Benčina, je to vprašanje zelo kompleksno, ker je ponudba javnega potniškega prometa nizka in nimamo dovolj kapacitet: "Vprašanje je, koliko smo jih v kratkem času sposobni povečati. Slovenija je avtomobilistična država (zgrešena več desetletna prometna politika), odvisnost od osebnega avtomobila je že zdaj prevelika, to že pri nizkih cenah goriva za najrevnejše pomeni ogromne deleže odhodkov za prevoze. Najbolj odporni pri prevozih smo, če imamo na voljo ustrezen javni promet." 

Po Evropi sicer že zaznavajo trend, da državljani pospešeno kupujejo sončne elektrarne, da bi se zavarovali pred krizo. Je za to prepozno ali je morda ta kriza pravi trenutek? Kot meni Benčina, je po eni strani žalostno, da teh vlaganj nismo izvedli že prej in da države tega niso bolj spodbujale, ker sončne elektrarne niso poceni naložba: OVE pomenijo večjo odpornost na globalna nihanja, vojne in geopolitiko in so poleg okoljskih prednosti pomembna za večjo varnost in gotovot pri oskrbi gospodinjstev, skupnosti, držav.

Kot pa sklene Benčina: "Število potovanj na osebo na dan se je močno povečalo v zadnjih letih, predvsem na račun prostočasnih potovanj. Poselitev (ob avtocesti) je tudi pomembno vplivala nato, ker smo mislili, da je vse najhitreje in najbolj udobno z avtomobilom. Kar je tudi res, vendar ob takih scenarijih nismo odporni. Vse smo načrtovali ob cestah in okrog avtomobilov, kar ni dobro niti za okolje, osebne finance niti za kakovost življenja. Najslabše jo bodo odnesli prevozno revni, ki so odvisni od avtomobila in ga potrebujejo za najnujnejše storitve." 

dan brez avtomobila energija varčevanje

Kje bodo letos izplačali najvišji regres?

GenZ – prihodnost Cerkve?

KOMENTARJI378

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Na pol ovca
05. 04. 2026 21.58
kako vas strižejo po umetni koroni (sforsirana ob ZDA) še umetna energetska kriza (sforsirana od ZDA), kar se tiče par nepar to so pogruntal Grki in italijani YU se je sam prikopla, vem ja ovcam se ne sanja za grćijo in Italijo
Odgovori
0 0
oberkreiner
05. 04. 2026 21.56
En Trump, en Putin in je svet postavljen na glavo.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
05. 04. 2026 21.52
Kaj pa če ne morem delati od doma? Nimam interneta? Nimam pogojev za delo? Ali mi bo delodajalec plačal vse potrebno: opremil domačo pisarno, kupil računalnik, najel internet, kupil gasilni aparat, plačal ogrevanje/hlajenje, plačal elektriko. čistilni servis poslal, da očisti...?
Odgovori
+1
2 1
DasaizDalasa
05. 04. 2026 21.51
Ukiniti je treba množični turbo turizem za začetek.
Odgovori
+0
1 1
JanezNovak13
05. 04. 2026 21.49
Znižanje hitrosti bi verjetno pomagalo pri zastojih. Omejitev na 100 km povsod in ne boste stali v kolonah pred predori, ker ne bo potrebe po nižanju hitrosti.
Odgovori
+2
3 1
boslo
05. 04. 2026 21.54
Zakaj ne na 50 km/h? Potrebno je gledat tud iz varnostnega vidika...
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
05. 04. 2026 21.49
Ste se smejali ko sem pisal da začnite biciklirat, ker boste rabili kondicijo
Odgovori
+1
2 1
Matejv1983
05. 04. 2026 21.47
hm danes sem slučajno pogledal v zrak in v zraku videl ogromno sledi od letal, o več hkrati in brez prestanka so se izmenjavali. tako da goriva je očitno več kot dovolj.
Odgovori
+2
3 1
boslo
05. 04. 2026 21.55
Če ne bo jutri neviht, so bili danes neučinkoviti...
Odgovori
0 0
gmajna
05. 04. 2026 21.36
Tito je bil edini tuji precednik ki je v ovalni pisarni prižgal cigaro Kubanko , ki jo je dobil od FIDEL CASTRA. Predsednik ZDA se je smehljal in ugibal ali ima TITO res tako velika jajca , da si upa celo kaditi cigaro v njegovi palači. Tito je imel karizmo, Vatikanj je plačal 1, 5 miljarde Dolarjev nepovratnih sredstev Titu za dobro sodelovanje. Tito je znal bil je pravi SIN SLOVENSKE MATERE.
Odgovori
+7
9 2
ivan ivanović
05. 04. 2026 21.38
Vatikanj, hehe pa precednik. A to misliš znal, da ga podplačajo osebno?
Odgovori
-3
2 5
ivan ivanović
05. 04. 2026 21.34
A smo mi to dobro gledal Iran kako so iskali tistega pilota te dni kot kaki partizančki z lovskim puškam, zdaj se še šopirijo potem ko bo pa Oranžni Ajatola delal đihad po elektrarnah bo pa kar panika
Odgovori
-1
0 1
Potouceni kramoh
05. 04. 2026 21.32
Kupim na črno neparno št.tabliice 5000l nafte po 2,5 eu 7500 l benza po 2 eu da bom prebrodil leto.
Odgovori
+2
3 1
First Last
05. 04. 2026 21.31
Hahahah ste razvajen, najbolse se zivi v zgodovin, tud s temi omejitvami velja enako, zjocte se tle gor
Odgovori
-2
0 2
Ka-52 Alligator
05. 04. 2026 21.28
Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj...
Odgovori
-1
4 5
ivan ivanović
05. 04. 2026 21.31
Kaj pa v tvojem primeru ko si sam sebi sovražnik?
Odgovori
-1
1 2
300 let do specialista
05. 04. 2026 21.24
Focusu predlagam, da gre ustavljat kitajske ladje na mazut, če mu je do okolja... verjeno pa je bolje, da se pokrije čez ušesa in svojemu naročniku- plačniku pove, da je v misiji brez k...a!
Odgovori
+3
4 1
vvvilice
05. 04. 2026 21.24
EU ni sposobna več prav ničesar, dela produ n, državljanom. Žalostno daleč smo prišli. Morda bi bila ideja Nova Jugoslavija
Odgovori
+8
10 2
setisfekšn
05. 04. 2026 21.24
Tko ste Josipa Broza pljuval!!
Odgovori
+7
9 2
daiči
05. 04. 2026 21.24
Pa tisti k sanjate o delu od doma. Tist k loh dela od doma pač nima resnga šihta.
Odgovori
+2
5 3
KaiC
05. 04. 2026 21.54
daiči, pretiravat ni treba. Res je, da marsikdo zabušava na delu, vendar realno se lahko marsikatero resno delo opravlja tudi od doma. To da ti ne tretiraš konkretnih šihtov kot "resne" pa ne pomeni, da so to dejansko "neresni" pomeni le, da tebi osebno niso relevantni.
Odgovori
0 0
vvvilice
05. 04. 2026 21.23
Vse živo so že vsiljevali narodu, pa vse še deluje, kljub črnogledim napovedim. Vse je samo nepotrebno strašenje ljudi. Takoj neki ukrepi, nafta ni draga, niti je ne primanjkuje, tankerji razen izraelskih in ameriških nemotemo potujejo skozi hormuško ožino. Vse drugo je plahtanje ljudi. Nobene realne krize ni na obzorju, razen političnega draženja narodov.
Odgovori
+8
9 1
Pamir
05. 04. 2026 21.23
Iranci bodo sprostli Hormuz ko jim bo zahod plačal povzročeno škodo.Kitajci pravijo dokler tvoj sovražnik dela sam sebi škodo ga ne moti.
Odgovori
+3
6 3
ivan ivanović
05. 04. 2026 21.32
Al pa se bodo pokakcal
Odgovori
-1
2 3
Pamir
05. 04. 2026 21.45
Se bodo ja , smo videli kako se je končalo v Afganistanu.
Odgovori
+1
2 1
ivan ivanović
05. 04. 2026 21.48
Tako da so američani obupali nad tistimi kozjepasci in šli domov
Odgovori
-1
0 1
Klovni...
05. 04. 2026 21.22
Ja najboljše da zmanjšate hitrosti na avtocesti na 80 km/h, ostale ceste na 50, v mestih in naseljih pa 30......bebavci
Odgovori
+7
8 1
Slovenec007
05. 04. 2026 21.22
Korona časi se ponavljajo, ukrepi in omejitve za reveže, medtek ko elita počne kar hoče pa še to na davkoplačevalski denar.
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
5 zvezdnic, ki so odkrito spregovorile o težavah z duševnim zdravjem po porodu
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Starši pogosto spregledajo navado, ki povečuje tveganje za debelost otrok
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
Že 47 let živi od socialne pomoči: Ko več kot 12 let ne zapustiš stanovanja, sploh ne moreš delati
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
Mladi moški v nevarnosti: vrsta raka, ki vse pogosteje napada mlade
dominvrt
Portal
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Spomladansko čiščenje doma: kje začeti, ko posije prvo sonce
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
Kako se za vsaj 10 dni znebiti prahu?
okusno
Portal
Velikonočni ponedeljek: 5 kosil, ki jih boste z veseljem pripravili
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
voyo
Portal
Kmetija
Air
Air
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
