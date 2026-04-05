Dan brez avtomobila, par ne par, zmanjšanje hitrosti: učinkoviti ukrepi?

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je predstavila vrsto ukrepov na strani povpraševanja, ki jih lahko vlade, podjetja in gospodinjstva sprejmejo za ublažitev gospodarskih vplivov na potrošnike zaradi motenj na naftnih trgih, ki izhajajo iz vojne na Bližnjem vzhodu. Med njimi so številni ukrepi vezani predvsem na prometni sektor.

Prvo na seznamu je tako delo od doma, kjer je to mogoče, ker zmanjšuje porabo nafte zaradi vožnje na delo, zlasti pri poklicih, kjer je možno delo na daljavo. Znižanje omejitev hitrosti na avtocestah za vsaj deset kilometrov na uro, nižje hitrosti namreč zmanjšujejo porabo goriva pri osebnih vozilih, kombijih in tovornjakih, pojasnjuje IEA. Pa spodbujanje javnega prevoza, saj prehod z osebnih avtomobilov na avtobuse in vlake lahko hitro zmanjša povpraševanje po nafti. Predlagajo tudi izmenično dovoljevanje vožnje zasebnim vozilom v velikih mestih ob različnih dnevih, sistemi rotacije registrskih tablic namreč lahko zmanjšajo prometne zastoje in porabo goriva, pojasnjujejo. Priporočajo tudi povečanje souporabe avtomobilov in spodbujanje varčne vožnje. Več potnikov v vozilu in ekološka vožnja lahko hitro zmanjšata porabo goriva, dodajajo. Poudarjajo še učinkovito vožnjo pri gospodarskih vozilih in dostavi blaga. Izogibanje letalskim potovanjem, kjer obstajajo alternative, zmanjšanje poslovnih letov lahko namreč hitro razbremeni trg letalskega goriva, poudarjajo.

Dan brez avtomobila

V slovenskem društvu za sonaraven razvoj Focus poudarjajo pomembnost samooskrbe z energijo, tudi v prometnem sektorju. Že leta 2022, ko se je začela vojna v Ukrajini, so preučevali, kakšne učinke ima lahko en sam dan brez avtomobila na teden v večjih mestih. In rezultati so bili optimistični. V luči energetske in podnebne krize v letu 2022 so skupaj z drugimi evropskimi NVO izdali poročilo o naklonjenosti prebivalcev evropskih mest glede bolj pogostih dnevov brez avtomobila.

Dan brez avtomobila izhaja iz prejšnjega stoletja: v Švici, Belgiji in na Nizozemskem so uvedli nedelje brez avtomobila pozimi 1956/57, kot odgovor na Sueško krizo, podobno v 10 državah v času naftne krize 1973/74. V bivši Jugoslaviji so konec sedemdesetih uvedli sistem par-nepar z omejitvami vožnje v določenih dnevih tedna. Omejitve iz kriznih časov so ostale v kolektivnem spominu, ob prelomu tisočletja pa so se nadaljevale kot popularen ukrep. Kakšne so prednosti dni brez avtomobila? Kot so ugotovili v poročilu, je to manjša poraba goriva, posledično manjši stroški in znižanje emisij toplogrednih plinov, boljša kakovost zraka, predvsem zmanjšanje nevarnih dušikovih oksidov, manj hrupa (20 – 50 %), povečana fizična aktivnost prebivalcev in boljše zdravje, ekonomske prednosti zaradi nižjih zunanjih stroškov prometa, investicij v lokalno gospodarstvo in prihranki iz goriva ter mnogo drugih pozitivnih učinkov, zaradi katerih se splača. Dodatne koristi pa so več socialnih interakcij, odprti javni prostori izboljšajo komunikacijo med prebivalci in kakovost bivanja, naštevajo.

Za koliko lahko s tem ukrepom zmanjšamo odvisnost od fosilnih goriv?

Raziskava narejena za štiri mesta (Praga, Bruselj, London, Manchester) in razširjena na urbana vozlišča je pokazala, da bi lahko letno privarčevali 3-5 odstotkov goriva v prometu oz. 0,4 do 1,2 litra nafte na prebivalca, če bi v večjih mestih uvedli dan brez avtomobila vsak teden. Večji bi bili seveda prihranki pri uvedbi tega ukrepa med tednom, manjši za vikend. En dan brez avtomobila bi pomenil večje prihranke goriva kot tri dni dela od doma na teden, so ponazorili. Učinkovitost takih ukrepov bo večja z naklonjenostjo ljudi, pravijo v Focusu. Raziskava Dnevi brez avtomobila, ki jo je naročila koalicija Clean Cities Campaign, katere član je tudi Focus, pa kaže, da je večina prebivalcev petih največjih evropskih mest naklonjena takemu ukrepu. Anketa, narejena med prebivalci Bruslja, Barcelone, Pariza, Londona in Varšave, je ugotovila, da 62 % vprašanih podpira dan brez avtomobila enkrat na teden. Za zdaj evropske države sicer še niso uvedle ukrepov za zmanjšanje povpraševanja, ki so bili značilni za naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja, ko so vlade uvajale racionalizacijo goriva in "nedelje brez vožnje" ali leta 1979 pri nas znan sistem par-nepar. Kot menijo v Focusu, bi bili glede na študijo, ki so jo izvedli o dnevu brez avtomobila, ti ukrepi zelo učinkoviti.

Kako lahko sama država zmanjša to porabo na področju prometa?

Kot našteva Marjeta Benčina iz Focusa, bi morale vlade jasno komunicirati težave z dobavo nafte in najprej pozvati k prostovoljnemu varčevanju, kjer se le da, kot so nepomembne prostočasne poti, letenje ... Uskladiti in podpirati dneve brez avtomobila v državi in vključiti v nacionalne načrte za varčevanje. To pomeni spodbujati zmanjšanje in omejiti nenujne vožnje, spodbujati delo od doma, par-nepar ni bila slaba ideja, menijo. "Treba bi bilo več sredstev namenjati za izboljšanje storitve in infrastrukture JPP, za hojo in kolesarjenje. Tega bi se lahko lotili s povečanjem kapacitete JPP in ljudi privabiti na JPP s finančnimi in časovnimi ugodnostmi." Kot ponazori, so v nekaterih državah uvedli brezplačni prevoz, pri nas so tu seveda težava kapacitete. Treba bi bilo ustvariti pogoje za uvedbo brezemisijskih con v mestih, podobno kot so nekatera mesta to storila med pandemijo Covid-19, Pariz, Milano, ter povečati območja za pešce in kolesarje, omejiti dostope z avtomobili, še našteva Benčina. Poleg tega izpostavi še nekatere druge ukrepe, kot so spodbujanje sopotništva, znižanje hitrostnih omejitev na avtocestah in v mestih...

