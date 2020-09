Dan brez avtomobila, v prestolnici brezplačen javni promet

Na dan brez avtomobila bodo v Ljubljani zaprli Cesto slovenskih kmečkih uporov (Cesta na grad) in del Črtomirove ulice (od Linhartove do Hacquetove ulice), kjer bodo pripravili izobraževalno-gibalni poligon za otroke, namenjen seznanjanju s cestno prometno varnostjo in spodbujanju prihajanja v vrtec in šolo peš.

Otroke bodo obiskali policisti in mestni redarji na kolesih, vozniki Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) pa bodo pripeljali kavalirja in avtobus ter otroke seznanili z vsem, kar mora vedeti potnik. Otroci vrtca Mladi rod in učenci OŠ Bežigrad bodo pripravili kratke delavnice, razstave in igro s prometnimi vsebinami.