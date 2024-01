V Sloveniji na voljo številni programi za pomoč pri opustitvi kajenja

"Ogrevani tobačni izdelki, elektronske cigarete, brezdimni tobačni izdelki, nikotinske vrečke so in še prihajajo na trg pod lažno reklamo, da so pripomočki za opuščanje kajenja. Resnica pa je, da so to samo pripomočki za začetek in vzdrževanje nikotinske zasvojenosti," je opozoril dr. Tomaž Čakš z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Vendar so načini opuščanja za mnoge težki in le redki so sposobni za ta korak, sploh če to poskušajo sami, brez pomoči. "Načini opuščanja so mnogoteri in za različne posameznike različno učinkoviti. Tisti, ki so močno zasvojeni z nikotinom, potrebujejo intenzivno zdravljenje, ki zajema farmakološko, vedenjsko in kognitivno terapijo. Velikokrat pa tisti, ki so zasvojeni in želijo z uporabo izdelkov prenehati sami, v veri, da jim bodo različni nikotinski izdelki pomagali pri prenehanju rabe tobaka, uporabljajo nekontrolirano količino nikotina iz elektronskih cigaret, ogrevanih tobačnih izdelkov, nikotinskih vrečk ali brezdimnih tobačnih izdelkov. Na ta način se ne rešijo nikotinske zasvojenosti, ampak jo le vzdržujejo, v telo lahko vnašajo tudi previsoke odmerke nikotina," je pojasnil dr. Čakš.