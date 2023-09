Dan brez smrtnih žrtev na evropskih cestah: Policija v poostren nadzor

Letošnji slogan ZeroMeansLife je namenjen pozivom javnosti, naj se aktivno vključi v izobraževalne in preventivne dejavnosti, saj lahko že z majhnimi spremembami in dobrim zgledom prispevamo k izboljšanju varnosti cestnega prometa. Evropska mreža prometnih policij Roadpol, ki organizira akcijo, je namreč prepričana, da je izboljšanje prometne varnosti na evropskih cestah izvedljivo.

Pozivi k izbiri ene od oblik aktivne mobilnosti so v tem mesecu še bolj glasni, saj so se na ceste vrnili šolarji, ki so v prometu najpogosteje udeleženi kot pešci, kolesarji ali uporabniki (e-)skirojev. Odgovornost voznikov pa je, da so aktivne poti za najranljivejše udeležence tudi varne, zato Agencija za varnost prometa poziva k varni trajnostni mobilnosti in strpnosti vseh udeležencev.

Agencija bo danes po vsej Sloveniji sodelovala na številnih dogodkih, s katerimi bo ozaveščala o večji prometni varnosti.

Dan brez avtomobila oz. zadnji dan tedna mobilnosti, 22. septembra, bo agencija obeležila z izidom druge v seriji znamk Varnost v prometu. S sloganom Bodi viden, bodi previden! skupaj s Pošto Slovenije, ki bo izdala znamko, agencija ozavešča o vidnosti in varnosti pešcev v prometu, so še navedli.