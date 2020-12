Brezplačna pravna pomoč: po telefonu, e-pošti ali preko videoklica

Odvetniki se zavedajo, da v teh težkih časih omejitev in izolacije državljani še posebej potrebujejo njihovo pomoč, so pojasnili v odvetniški zbornici, zato bo na današnji dan potekal že deseti dan nudenja brezplačne pravne pomoči. Zaradi večje učinkovitosti in organiziranosti dela bodo odvetniki stranke sprejemali po predhodnem naročilu na telefonsko številko.

Kot so poudarili v zbornici, želijo odvetniki pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn. Posredovali bodo predvsem splošne informacije o problemu oziroma sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v posameznem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa.