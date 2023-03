Dan civilne zaščite: 'Brez prostovoljcev si tega sistema ne moremo predstavljati'

V Sloveniji že od 1992 vsako leto 1. marca praznujemo dan civilne zaščite, ki je namenjen počastitvi vseh pripadnikov reševalnih služb, ki nepoklicno ali poklicno izkazujejo solidarnost in nudijo pomoč ljudem, ko jo potrebujejo. Lani so zabeležili skoraj 34.000 dogodkov, kar pomeni 93 intervencij na dan.

Po besedah ministra Marjana Šarca je bil nedvomno največji dogodek lanskega leta požar na Krasu, kjer so svoje moči združile vse sile zaščite in reševanja ter delovale kot eno, kar je tudi najbolj pomembno. Kot pomembno je izpostavil tudi to, da se sile zaščite in reševanja opremljajo in modernizirajo, da potekajo izobraževanja in usposabljanja ter da sledijo modernim tokovom. "Po drugi strani pa sta najpomembnejša duša in srce, kajti sama tehnika brez ljudi je mrtva tehnika, ne da se je uporabiti in ne more koristiti," je dejal. Po njegovem mnenju v Sloveniji združujemo obe komponenti.

Poudaril je močno razvito prostovoljstvo, katerega duh je zgled tudi drugim državam. "Brez prostovoljcev si tega sistema ne moremo predstavljati," je dejal. Po njegovi oceni nobena država, ki bi temeljila le na poklicnih enotah, pri tem ne more biti uspešna, še zlasti pa ne Slovenija, ki ima dolgo tradicijo reševanja in pomoči sočloveku.

Ob tem se je minister zahvalil številnim pripadnikom različnih organizacij, od gasilcev, gorskih reševalcev, jamarjev, potapljačev, vodnikov psov, policistov, vojakov in radioamaterjev do pripadnikov Rdečega križa in Slovenske karitas ter še drugim. Del zahvale za njihovo delo so tudi danes podeljena priznanja.