Golob predlagal razveljavitev sklepa o posvetovalnem referendumu

Po parlamentarnem vrhu, ki se je sestal ob 14. uri, je pred kamere stopil predsednik vlade Robert Golob . Kot je dejal, je tekom tedna opravil vrsto posverovanj in pogovorov, tudi z ustavnimi pravniki. "Zaključek je bil enoten - referendumsko vprašanje, ki ga je minuli teden izglasoval državni zbor, je nejasno in zavajajoče," je dejal.

Ob prihodu na srečanje so bili predstavniki parlamentarnih strank sicer po večini zadržani s komentarji. Premier in prvak največje vladne stranke Svoboda je na novinarsko vprašanje, katero število referendumov je v igri, dejal, da ne ve, o čem je govora. "Verjamem, da bomo ta sestanek državnotvorniško peljali in prišli en korak bližje rešitvi," je dejal.

Tega se sicer ne udeležuje noben predstavnik največje opozicijske stranke. Predsednik SDS Janez Janša je že v četrtek ocenil, da je današnjih vrh zaradi neusklajenosti koalicije vprašljiv. Ob začetku parlamentarnega vrha pa je na družbenem omrežju zapisal, da ima vladna koalicija več kot 50 glasov in torej lahko sama tako razpiše kot tudi prekliče referendume. "Sama je oba tudi predlagala. Če se ne zmore dogovoriti, naj odstopi in neha delati škodo," je zapisal.

Koordinatorica Levice, predlagateljice referenduma o obrambnih izdatkih, Asta Vrečko je dejala, da bodo pri svojem predlogu vztrajali. "Mislim, da je pametno, da državljani in državljanke izrazijo svoje mnenje," je dejala. Ob tem so pripravljeni na manjše popravke, ki vsebinsko ne bi odstopali od vprašanja, ali pristajamo na to, da za vojsko in oboroževanje namenimo tri odstotke BDP.

Iz Levice pa so sporočili, da v ravnanju evropskih držav glede Ukrajine, Gaze in Irana "ni absolutno ničesar, kar bi nakazovalo na samostojno držo, ki bi kakorkoli odstopala od interesov ZDA". "Osamosvajanje Evrope skozi oboroževanje je, po domače povedano, navaden nateg," so zapisali. Stališče Levice je tako, da sta oba referenduma smiselna in v javnem interesu.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev in predsednik stranke Demokrati Anže Logar upa, da bodo rešili zagato, "ki jo je povzročila koalicija SDS in Levice" in da bo politika dovolj zmerna, da bo znala stopiti nazaj. Razvojno usmerjena politika pa bi morala spoznati, da o vprašanjih nacionalne varnosti in umestitve v mednarodne organizacije, o katerih je bilo že enkrat odločeno, ni treba odločati še enkrat, je dejal.

Predlaga tudi, da se konec avgusta skliče nacionalni razvojni vrh, v katerem bi skupaj z gospodarstvom in stroko pripravili korake za investicije v varnost, da bo denar, namenjen obrambi, ostal doma.

Predstavniki ostalih parlamentarnih strank ob prihodu izjav niso dajali.