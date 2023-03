Dan_d: Vse, kar morate vedeti o družbenih omrežjih

Na drugi izvedbi dogodka Dan_d bodo globalni in domači strokovnjaki natančno predstavili ključna družbena omrežja, pokazali primere uspešnih praks ter izpostavili najbolj vroče trende in inovacije na področju digitalnega marketinga. Udeleženci – pričakujejo jih je okrog 300 – bodo lahko prisluhnili novostim in dobrim praksam podjetij, kot so Meta, LinkedIn, Twitter in Discord, govorci pa se bodo posvetili tudi ChatGPT-ju, trenutno najbolj aktualni umetni inteligenci.

Zakaj so družbena omrežja družbe Ryanair tako kul?

Michael Corcoran, vodja družbenih omrežij pri irskem nizkocenovnem letalskem prevozniku Ryanair, bo na Dnevu_d razložil, kako se podjetju obnese hoja po robu, zakaj uporabniki prenašajo neprimerno vedenje in jezik trenutno najbolj razvpite letalske družbe na svetu ter kako pomembna je lokalizacija vsebin. Obiskovalce bo popeljal v ozadje Ryanairovega anarhičnega, a ikoničnega pristopa – nizkocenovna namreč ni le njihova storitev letenja, temveč tudi komunikacijska strategija.

Uradni partner TikToka z nasveti za slovenska podjetja

Jesse Ketonen, soustanovitelj in direktor podjetja Shook Digital, je uradni partner podjetja TikTok Marketing, ki pomaga globalnim oglaševalcem pri čim večjem izkoristku njihovih kampanj na TikToku. Govoril bo o tem, kako se TikTok razlikuje od drugih platform, kako izboljšati uspešnost in učinkovitost ustvarjanja vsebin na TikToku in kako lahko tudi slovenske blagovne znamke postanejo bolj produktivne pri ustvarjanju vsebin.

Borut Pahor: Kako postati kralj Slovenije in Instagrama?

Za nekdanjega slovenskega predsednika Boruta Pahorja velja, da je v politiki dosegel vse, kar največ šteje: bil je predsednik državnega zbora, predsednik vlade in predsednik države. Bil je med prvimi, ki je začel družbena omrežja uporabljati za politično komunikacijo. Pred več kot desetimi leti se je morda komu zdelo smešno, da ga krasi vzdevek Kralj instagrama, danes pa je to resna reč – in tega se zaveda vsak, ki je kdaj odprl svoj profil na Instagramu.

Slovenski strokovnjaki s paleto znanj o družbenih omrežjih

Tudi druga izvedba dogodka Dan_d bo postregla s kratkimi in jedrnatimi predavanji, zato se bo na odru zvrstilo več kot 15 strokovnjakov. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili Janu Omahnu iz agencije Luna TBWA, ki že desetletje ustvarja številne večkrat nagrajene digitalne projekte za lokalne in mednarodne blagovne znamke, Tini Dobovšek, ustanoviteljici podjetja InstaCoach, Timu Bercetu, svetovalcu podjetjem pri avtomatizaciji vsebine z umetno inteligenco, ter Ninu Bavčarju in Kristjanu Klemenčiču iz Drom Agency, ki bosta občinstvu postregla z razkritjem ozadja največjih sprememb na družbenih omrežjih. Program bodo popestrili tudi Matej Aleksov in Tim Rekelj, ki bosta svetovala, kako osvežiti marketinški pristop z uporabo Discorda, Primož Oberč, ki bo obiskovalcem predstavil zmagovalno strategijo za TikTok v letu 2023, Eva Škedelj iz Httpoola, ki se bo posvetila novostim družbe Meta, komik, igralec, scenarist, producent in vplivnež Goran Hrvaćanin ter številni drugi.

