Dan D za Aleksandro Pivec, ki 'čuti, da mora vztrajati'

O nesporazumih znotraj koalicijske stranke Desus se je šušljalo že nekaj časa, a so jih zanikali. To ni bilo več možno po obisku prve dame stranke Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli, saj je šlo za potovanja službeno-zasebne narave, nejasnosti glede tega, kdo je plačal, pa je bilo preveč. Spomnimo, na Krasu je Pivčeva z družino preživela dva dni, obiskala pa je tudi podjetje Vinakras. Stroške bivanja je sprva plačalo podjetje, za katerega je ministrica za kmetijstvo posnela tudi promocijski video. Šele dan po tem, ko je dobila prva novinarska vprašanja, je podjetje zahtevalo povračilo, Pivčeva pa je plačala dan po izbruhu afere v javnosti – to je bilo mesec dni po tem, ko je bila z družino tam na dvodnevnem izletu.

25. avgusta so na seji stranke Pivčevi izrekli nezaupnico s 33 glasovi za in 19 proti. Čeprav je že takrat obstajala možnost, da bodo glasovali o njeni razrešitvi, so se odločili, da se poglobijo v pravne vidike glasovanja sveta o razrešitvi. 31. avgusta je statutarna komisija s petimi glasovi za in dvema proti odločila, da lahko svet stranke, ki ga vodi minister za zdravje Tomaž Gantar, tudi razreši Pivčevo. Ona je prepričana, da lahko to naredijo le delegati na kongresu, torej tisti, ki so jo tudi postavili na čelo stranke.

Včeraj, torej dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, na kateri se pričakuje glasovanje o razrešitvi Pivčeve, se je ta s pismom obrnila na članstvo. "Obtožujejo me veliko stvari. Na očitke sem odgovorila in bom odgovarjala tudi v prihodnje. Vedno sem ravnala in ravnam zakonito in transparentno. Če sem karkoli naredila narobe, bom sprejela posledice," je zapisala. Dejala je še, da čuti, da mora vztrajati.