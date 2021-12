Petek bo dan D za Andreja Vizjaka: 'Vse navedbe v interpelaciji so neutemeljene'

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, ki ga v petek v DZ čaka interpelacija, uživa vso podporo poslanske skupine SDS, zagotovljene ima vse glasove, sta poudarila Danijel Krivec in Bojan Podkrajšek. "Vizjak nas je v odgovoru na interpelacijo pomiril in prepričal," je pojasnil Krivec in dodal, da so očitki iz interpelacije brezpredmetni.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec, minister Andrej Vizjak dobro dela v dosedanjem mandatu, to sploh ni pod vprašajem. Ministrstvo za okolje in prostor je bistveno bolj odzivno na vse pobude, ki prihajajo, s tega vidika je Vizjak vzpostavil nek boljši trend na področju okolja in prostora. "Kar se tiče zadev, ki se mu očitajo v interpelaciji, menimo, da so brezpredmetne," je poudaril. Ob tem pa dejal, da je prisluškovanje v zasebnih pogovorih za njih problematično. Če pristanemo na ta diskurz, potem imamo v tej državi v nadaljevanju verjetno velik problem, glede na to, da se tehnologijo izboljšuje in da vsak lahko snema kogar koli, je dejal in ocenil, da "smo na nevarni poti", če pristanemo na to, da je to nek instrument, da se nekomu izbija kredibilnost.

DZ si je v petek rezerviral kar 16 ur razprave za interpelacijo ministra Andreja Vizjaka.

Po njihovem mnenju so bili ti nezakoniti prisluhi in posnetki brezpredmetni. "V nobenem primeru v teh prisluhih ali v teh podatkih ni bilo nobene realizacije, ki bi šla v škodo državo," je poudaril Krivec. Vizjak po njihovem mnenju ni v nobenem prekršku, kaj šele, da bi bile kakršne koli nezakonitosti, je povedal in dodal, da lahko Vizjaku očitajo mogoče kakšno neprimerno govorjenje. "Vizjaku nobene stvari ne očitamo in nobena stvar, ki je bila izpostavljena v interpelaciji, ne gre v tej smeri, da bi kar koli kršil in bi moral za to odstopiti," je izpostavil Krivec.

Predsednik odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor Bojan Podkrajšek je medtem poudaril, da so člani odbora v analizi dela ministra Vizjaka od marca 2020 do danes ugotovili, da so bile realizirane vse stvari, ki so bile zavezane v koalicijski pogodbi in projekti, ki jih je predstavil na zaslišanju ob imenovanju v DZ, pa tudi pobude, ki so prihajale od poslancev in županov. "V naši poslanski skupini ima Vizjak vso podporo," je dodal. Krivec glede glasovanja ostalih koalicijskih partneric ni želel ugibati, je pa pojasnil, da je šel Vizjak do njih in da bodo svoje povedali na razpravi o interpelaciji. O interpelaciji se bo vsak odločil po svoji vesti, je dejal.

icon-expand Vizjak interpelacijo vidi kot priložnost, da pojasni ozadje dogajanja leta 2007. FOTO: Bobo