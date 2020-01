Dan D za DeSUS: delegati začeli odmeven in napet volilni kongres

Da gre za spopad na nož, kaže tudi to, da Pivčeva in Erjavec že skoraj poldrugi mesec sploh ne govorita.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša pa je pred kongresom znova ocenil, da bo Erjavec zmagovalec. "Pomp, ki se ustvarja okoli kongresa, ni bil viden in ne slišan v nobeni stranki že od osamosvojitve," je ugotavljal in dodal, da je bilo veliko nekorektne borbe tudi za druge pozicije v stranki.

"Upam, da bodo delegati danes razumeli, da ne gre toliko za enega ali za drugega kandidata, ampak da DeSUS enostavno potrebuje neko spremembo in osvežitev. Brez nje bo težko napredoval," je v izjavi za medije pred začetkom kongresa poudaril Gantar. Napetosti pred kongresom so bile po njegovi oceni škodljive za stranko.

Kot je s terena poročal novinar 24UR Anže Božič , je na kongresu napeto, člani so skrivnostni, čutiti pa je tudi nezadovoljstvo članstva z razdeljenostjo in polarizacijo, ki se je v stranki pokazala pred volilnim kongresom.

Erjavec pred začetkom kongresa ni želel dejati izjav, a si tudi on obeta zmago in meni, da rezultat ne bo tako tesen, kot to napoveduje Pivčeva. V pozdravnem nagovoru je Erjavec ocenil, da je bil kongres sklican v pravem trenutku, ko se v slovenskem političnem prostoru dogajajo prelomni dogodki.

Po njegovih ocenah je kongres mejnik tudi za odnose v koaliciji. Kot je dejal, je od leta 1994 član stranke DeSUS in nikoli doslej ni čutil toliko razdvojenosti in nezaupanja, kar da velja tudi za poslansko skupino. Pričakuje, da se bodo danes na demokratičen način z izmenjavo mnenj in spoštovanjem poenotili tako, da bodo stranko popeljali na naslednje volitve do boljšega rezultata.

Za tem, kot pravi, stojijo tisti v stranki, ki v preteklosti niso dosegli vidnejših rezultatov. To prinaša demokracijo, a tudi odnaša dobro medsebojno sodelovanje, je opozoril Jurša, čeprav zagotavlja, da bo poslanska skupina v vsakem primeru delala naprej. Ponovil je tudi prepričanje, da si tako leve kot desne stranke želijo destabilizirati DeSUS oz. ga odstraniti s političnega prizorišča, a zagotavlja, da se to ne bo zgodilo.

Dolgoletnemu predsedniku sta naklonjena tudi nekdanja ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar in poslanec Ivan Hršak, ki verjameta, da bo Erjavec po današnjem kongresu še naprej vodil stranko.

"Če ne bi bil Karl Erjavec tako prodoren in uspešen politik, potem danes ne bi vsa Slovenija na nek način sodelovala na tem kongresu in ne bi bilo toliko drugih politikov, ki se ga trudijo odstraniti," je v izjavi pred kongresom ocenila Bizjak Mlakarjeva.

Notarja, ki bi na predlog Pivčeve nadzoroval volitve, vendarle ni

Po besedah Hršaka je Erjavec s svojimi rezultati dokazal, da je najboljši predsednik v zgodovini stranke. Prepričan je tudi, da bo po današnji zmagi priljubljenost stranke vrnil na tisto raven, ki si jo DeSUS zasluži.

Kritičen je do predkongresnega dogajanja. Ne glede na to, da je premier Marjan Šareczavrnil očitke, da se vmešava oziroma favorizira Pivčevo, njegova ravnanja po besedah Hršaka namreč kažejo prav na to.

Da gre za spopad na nož, kaže ne samo to, da Pivčeva in Erjavec že skoraj poldrugi mesec sploh ne govorita, pač pa tudi to, da je želela Pivčeva na tajnem glasovanju celo prisotnost opazovalcev in notarja. Temu so v Erjavčevem taboru ostro nasprotovali.

Predlog za prisotnost je na koncu vložil pokrajinski odbor Ptuj Ormož. Proti je glasovalo 118 delegatov, za pa 97. Kot je pojasnila tudi podpredsednica stranke Jelka Kolmanič, gre za nepotrebne stroške, obžalovala pa je nezaupanje v stranki. Delegati so bili po tem sklepu neenotni še pri glasovanju o dnevnem redu.

Delegati, pričakovali so jih 238, bodo danes izbrali tudi tri podpredsednike stranke ter spremenili statut. Točne številke delegatov še ni, so pa napolnili dvorano hotela Mons.