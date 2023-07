PRENOS V ŽIVO: Dan D za dijake: kako so se odrezali na maturi?

Prvi je spregovoril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ki je sporočil, da je splošno maturo opravilo dobrih 91 odstotkov kandidatov. Poklicno maturo je medtem opravilo 89 odstotkov kandidatov. Kot pravi, sta podatka primerljiva s prejšnjimi leti.

Minister je vsem kandidatom, ki so opravili maturo, čestital in jim zaželel uspešno šolanje še naprej. "Zelo uspešni so bili tudi maturantje na mednarodni maturi, ki je potekala na štirih gimnazijah v Sloveniji. Uspehi so bili izjemni, kar trije kandidati pa so zbrali vseh 35 točk," je še povedal.

Izjemen splošni uspeh doseglo 316 dijakov, vseh 34 točk je doseglo 18 dijakov

Kršitve izpitne tajnosti letos niso zaznali, je povedala predsednica komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar Krajnc. Glede zahtevnosti in primerljivosti rezultatov splošne mature je tudi ona dejala, da so rezultati primerljivi. Določili so tudi merila za pretvorbo točk v ocene za posamezne predmete. Izjemen splošni uspeh je tisti, ki doseže 30 ali več točk. "Kar je enako, kot je bilo prejšnja leta," je dodala.

Tistih kandidatov, ki so dosegli izjemen splošni uspeh je 316 od tega 194 deklet in 192 fantov. Prihajajo pa iz 48 različnih gimnazij. "To je zelo dober podatek, ki pove, da imamo v Sloveniji veliko dobrih šol in da so najboljši razpršeni med njimi. Nikakor torej ne drži trditev, da so dobri rezultati koncentrirali samo na posamične šole," je povedala Tavčar Krajnčeva.

Diamantih maturantov in maturantk, torej tistih, ki so dosegli vseh 34 točk, je letos 18, od tega 11 deklet in sedem fantov iz 12 različnih šol. "Kar prav tako pomeni, da so razpršeni po državi," je dodala predsednica komisije za splošno maturo.