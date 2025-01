Dan do izteka roka agencija za energijo neomajna, pa tudi nesklepčna

Direktorica agencije Duška Godina je danes za STA spomnila, da agencija k ponovni uvedbi starega sistema obračunavanja omrežnine in odstopu sveta ni bila pozvana uradno, o pozivu so bili obveščeni prek medijev, so se pa nanj vsebinsko že odzvali. Po medijskih objavah oziroma med prazniki pa so sklepe vlade tudi uradno prejeli. Na agenciji še naprej vztrajajo pri novi metodologiji obračunavanja.

Vlada je vodstvo agencije tik pred božičnimi prazniki pozvala, da do srede poskrbi za ponovno uvedbo starega sistema obračunavanja omrežnine s februarjem, svet agencije – ta med drugim tudi imenuje in razrešuje direktorja – pa pozvala k odstopu.

Vzpostavitev starega sistema obračunavanja omrežnine bi pomenila, da se večino teže obračunavanja daje spet na pretok elektrike. "Samo v treh državah v Evropi obračunavajo omrežnino izključno na podlagi pretoka, to so Albanija, Kosovo in Moldavija," je pojasnil.

Tako meni tudi član sveta agencije Janez Kopač . "Menim, da gre reforma v pravo smer in jo podpiram. Večino teže se namreč z njo daje obračunu na moč in ne več pretoku elektrike. To je smer, v katero gredo vse evropske države. Pretok elektrike z razpršeno proizvodnjo namreč postaja vse manj pomemben faktor povzročanja stroškov v distribuciji," je pojasnil.

"Metodologije ne bomo spreminjali ali razveljavljali kar tako, jo bomo pa posodabljali na podlagi stanja v omrežju in merjenja učinkov. To je tudi narava metodologije," je znova poudarila Godina. Pojasnila je, da je narava metodologije takšna, da se bo nadgrajevala, skladno s stanjem v omrežju se bodo prilagajali časovni bloki. "To je neka normalna pot," je še dejala.

Na pomisleke o domnevno zastareli metodologiji Kopač odgovarja, da se ta lahko in se tudi mora prilagajati glede na analize, ki jih bo agencija naredila po nekaj mesecih funkcioniranja novega sistema obračunavanja. "Takrat se bomo pogovorili o morebitnih popravkih," je napovedal, a ob tem poudaril, da pa je smer reforme zagotovo prava.

Kopač je še opozoril, da sistema tehnično tudi ni mogoče spremeniti v tako kratkem času – od vladnega poziva sta namreč minila šele dva tedna –, saj je treba prilagoditi informacijski sistem pri dobaviteljih in elektrodistribucijskih podjetjih. "To traja najmanj pol leta," je bil jasen.

Drugi razlog, da do spremembe ne more priti, pa je, tako Kopač, povsem banalen: "Svet agencije ni več sklepčen in ne more odločati o ničemer," je še dodal.

Vlada je namreč ob pozivu k vrnitvi na stari sistem obračunavanja omrežnine člane sveta agencije pozvala, da v primeru, da do spremembe načina obračunavanja ne pride, odstopijo. Po vladnem pozivu sta odstopila dva člana sveta, trije – poleg Kopača še Borut Bratina in predsednik sveta Franc Žlahtič – na funkciji vztrajajo.

V skladu z določili energetskega zakona bi svet Agencije za energijo moral imeti šest članov, a jih je do odstopa dveh članov – Mitje Breznika in Sandija Šterpina – štel le pet. Vlada je sicer tik pred novim letom objavila poziv za kandidate za člana sveta agencije. Člane na predlog vlade imenuje državni zbor.

Kopač, ki je zatrdil, da ne namerava odstopiti z mesta člana sveta, je ob tem opozoril na 57. člen evropske direktive o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. Ta agenciji nalaga, da pri opravljanju regulativnih nalog ne zahteva ali sprejema neposrednih navodil od nobene vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta.

Agencija, ki je od evropske Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani dobila pozitivno mnenje o skladnosti metodologije s smernicami, je sicer o dogajanju v zvezi z novim sistemom obračunavanja omrežnine pisala tudi Evropski komisiji in opisala dogajanja v zvezi s poskusi poseganja v neodvisnost regulatorja.

Dopis pristojnemu direktoratu komisije sta poslala Godina in Žlahtič. Ta se je "glede na pregreto ozračje v državi, ki mu je vzrok razprava o omrežninskem aktu, razprava pa je iz strokovne razprave prešla v politično", odločil, da izjav za javnost do nadaljnjega ne bo več dajal.

Svojo odločitev utemeljuje s tem, da želi prispevati h gašenju požara. Po njegovih pojasnilih je problematika strokovna, kot takšno pa jo je, kot je zapisal, spremljal in obravnaval tudi svet agencije, ki je ob tem "z veliko pripravljenostjo in odgovornostjo" načrtoval tudi razvoj in prihodnje prilagoditve metodologije.

"Vsi, ki so razumeli in doumeli bistvo metodologije, so se nanjo že pripravili, nekateri so tudi aktivno sodelovali v vseh postopkih njene priprave. Tistim, ki jim je energija pomembna, so iskali znanja in potrebne storitve, da si omogočijo gospodarnejše upravljanje z energijo," je bil jasen predsednik sveta agencije.

OZS: Nekateri morajo plačati trikrat več

Iz gospodarstva medtem prihajajo drugačni pogledi. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je na današnjem srečanju z novinarji povedal, da so na zbornici že mesec dni pred vladnim pozivom predlagali, da pristojni na agenciji, ki da niso bili pripravljeni prisluhniti pripombam gospodarstva in javnosti, prevzamejo odgovornost in odstopijo.

Po njegovih besedah na zbornici sicer popolnoma razumejo zamisel o pravičnem plačevanju za tiste, ki bolj obremenjujejo omrežje, ampak trenutna metodologija, kot pravi, ne upošteva popolnoma naravnih, vsakodnevnih primerov v gospodarstvu. Tako se zdaj po Cvarovih navedbah dogaja, da je nekaj podjetij res dobilo nižje položnice, nekaj pa si jih nikakor ne zna pojasniti, zakaj morajo plačati trikrat več.

"Prišli smo v stanje, ko po domače povedano ne vemo, kdo pije in kdo plača, podjetniki pa so v popolni negotovosti," je zatrdil. Po njegovem prepričanju je edini način, da se te zagate prepreči, to, da se vse skupaj resetira, da se gre nazaj na prejšnjo metodologijo ter da se sistem zastavi na bolj transparenten in enostaven način.