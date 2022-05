Dan Evrope letos v znamenju razmisleka o prihodnosti EU

Konferenca se je začela lani 9. maja, k sodelovanju v razpravi so bili povabljeni vsi prebivalci EU, ki so se lahko udeleževali dogodkov v okviru konference ali pa so lahko svoje prispevke podali prek posebne spletne platforme.

Sprejetih je bilo 49 predlogov z več kot 300 ukrepi z različnih področij, od zdravja, okolja, odločanja v EU, zunanjega delovanja unije in gospodarstva do vladavine prava.