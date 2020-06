Dan Garde Slovenske vojske po incidentu ob državni proslavi z grenkim priokusom

Obrambni minister Matej Tonin je na novinarski konferenci, na kateri so ministri iz vrst NSi spregovorili o svojih prednostnih nalogah, povedal, da so kombi garde storilci v sredo ob robu državne proslave popisali z neprimerni izrazi, gardisti pa so bili deležni žaljivih besed. Incident je označil za nesprejemljiv in ga ostro obsodil.

Avtomobile so očistili, ob tem pa materialna škoda ni nastala. V Slovenski vojski so zanikali tudi nekatere informacije o pljuvanju v pripadnike vojske. "Slovenska vojska je na pripadnice in pripadnike garde ponosna tudi zaradi njihove vedno častne in profesionalne drže," so še zapisali v sporočilu za javnost. Profesionalno držo garde je pozdravil tudi minister.