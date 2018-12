Dan, ki bo prebivalcem Bele krajine za vedno ostal v spominu

8. junij bo za vedno ostal v spominu prebivalcem Bele krajine. Kot pomaranče debela toča, ki je ne pomnijo niti najstarejši prebivalci, je zajela 24 naselij v občinah Črnomelj in Semič in v 15 minutah povzročila nepredstavljivo škodo na objektih, poljščinah in avtomobilih. Prebivalcem so na pomoč priskočili pripadniki civilne zaščite in gasilci iz vse države ter celo iz sosednje Hrvaške.