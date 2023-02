Dan, ko je bila eksplozija 'ekološke bombe' le trenutek stran

"Prebivalci Kočevja nismo več pripravljeni živeti v mestu, kjer je večtonski rezervoar metanola, ki ni eksplodiral zgolj in le zaradi izjemne intervencije," so lani zapisali občani, ki so se po hudi nesreči v Melaminu združili v civilno iniciativo in zahtevali umik tovarne iz mesta. Gre sicer za kemično podjetje, katerega glavna dejavnost je proizvodnja plastičnih mas, barv, lakov in podobnih premazov ter drugih kemičnih izdelkov.

Ponesrečence so v usklajeni akciji oskrbele službe nujne medicinske pomoči. In teh ni bilo malo. Poškodovanih je bilo 32 oseb, ki so utrpele lažje opekline ali pa so bile sprejete v zdravniško oskrbo zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida.

Na terenu je takrat posredovalo več kot 150 gasilcev, aktivirane pa so bile tudi enote ELME (ekološki laboratorij z mobilno enoto), enota RKBO (radiološko-kemično-biološka obramba) in dva helikopterja. Prebivalcem so takrat v tistih prvih trenutkih svetovali, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem.

In trenutki so se tistega dne, 12. maja, odvijali zelo hitro. Okoli pol devetih je na območju kemične tovarne odjeknila prva eksplozija, za katero so že takrat ugibali, da gre najverjetneje za človeško napako. "Nikoli v življenju si nisem mislil, da se bo to zgodilo, vendar se je," je dogodke tistega dne takrat povzemal direktor podjetja Melamin Srečko Štefanič . "Eksplozija se je zgodila na pretakališču, kamor je prišla cisterna s snovjo. Raziskujemo še, zakaj je nastala," je povedal.

Okoli 13. ure jim je požar naposled le uspelo omejiti, a intervencija še zdaleč ni bila zaključena. "Najdlje trajajoči del je bila dekontaminacija prometnih in pohodnih površin, ki smo jih naredili skupaj s Slovensko vojsko in se je končala okoli 20. ure, ko se je tudi sprostil promet v neposredni okolici." Tako je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Kočevje in vodja intervencije Leon Behin .

Po besedah župana Kočevja Vladimirja Prebiliča pa so naredili temeljite analize o vplivu na okolje. Vzeli so vzorce zraka, vode, zemlje. Vsi podatki kažejo na to, da je bil okoljski vpliv nesreče minimaliziran in lahko nadaljujejo življenje. Da so nevarne snovi zajezene in ne bodo iztekale onkraj meja podjetja, pa so že pred tem sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je prebivalcem Kočevja vseeno svetoval čiščenje površin, vrtnine, ki so že primerne za uživanje, pa da naj na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržejo, saj bi bile lahko onesnažene.

Raziskave so kasneje pokazale, da površinske vode in črpališča pitne vode na območju Kočevja niso ogroženi.

Čas žalovanja in celjenja ran

V kočevskem podjetju so po eni najhujših industrijskih nesreč pri nas v znak žalovanja izobesili črno zastavo. Ta je na poslopju Melamina plapolala tudi mesec kasneje, ko je umrla še zadnja žrtev nesreče.

Direktor Melamina je medtem napovedal, da namerava delo v podjetju nadaljevati, saj čuti obvezo, da pelje to zgodbo naprej. Pomoč podjetju sta zagotovili tako država kot občina. "Kaj spremeniti, da se kaj podobnega ne bi več zgodilo?" pa se je spraševal Prebilič.