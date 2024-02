V rekordnem dnevu je na pomoč poklicalo kar 13.789 ljudi

Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma drugega pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje, ko je torej potrebna nujna medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije o stanju ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnost ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč ter obvešča za to pristojne organe in službe. Prav tako pristojni ReCO sodeluje tudi pri zagotavljanju logistične podpore silam za zaščito in reševanje na terenu ter spremlja in beleži potek intervencije.

Nesreče so različne, za vse pa velja naslednje: - ohranite mirno kri, samo tako pomagate sebi in drugim, - najprej pomagajte sebi, nato drugim, - prvo pomoč poiščite pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini, - če situacije sami ne morete obvladati, pokličite klic v sili na številko 112, - čas je zelo pomemben, zato takoj storite vse, kar znate in zmorete.

V vseh Regijskih centrih za obveščanje je bilo leta 2023, po zadnjih nerevidiranih podatkih, prejetih 705.989 telefonskih klicev. Najvišje število klicev, ki so jih zabeležili v eni uri, je 2.345. 4. avgusta, ko so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave, so zabeležili rekordnih 13.789 klicev v enem dnevu, kar predstavlja najvišje število klicev v enem samem dnevu.

V letu 2023 so Regijski centri za obveščanje zabeležili porast klicev v primerjavi z letom 2022, in to kar za 23,5 odstotka več. Vsak klic na številko 112 pomeni aktiviranje predvidenih reševalnih enot oziroma intervencijo. Kot že vrsto let je najpogostejši razlog za klic potreba po nujni medicinski pomoči.

"Na tem mestu se zahvaljujemo operaterjem v centrih za obveščanjem, reševalnim enotam ter vsem, ki so del verige služb za pomoč v Sloveniji, ki vsak dan opravljajo to izjemno delo. Vaše nesebično delo je bilo ključnega pomena, še posebej ob številnih naravnih nesrečah, ki so lani od pomladi pa do konca jeseni prizadele našo državo. Kot prebivalci Slovenije iskreno cenimo vašo požrtvovalnost pri reševanju ljudi, živali in premoženja. Hvala vam za vaš trud in predanost," so v petek zapisali na vladi.

Odgovor vladi pa: stavka

Sindikat ministrstva za obrambo je vladi prav na današnji dan odgovoril z napovedjo stavke. Kot razlog so navedli zastoj v pogajanjih glede prenove plačnega sistema in ignorance vlade do krivice, ki je bila zaposlenim na delovnem mestu operater v centru za obveščanje storjena že leta 2017 in s katero se še vedno soočajo njihovi člani. "V letu 2023, ko je Slovenijo prizadela obsežna ujma, so naši operaterji odigrali ključno vlogo pri koordinaciji odziva na krizne razmere. Kljub temu da so njihovi napori in predanost široko prepoznani in cenjeni s strani slovenske javnosti, se zdi, da Vlada RS ne prepoznava njihovega pomena, ki ga skozi svoje delo prispevajo v družbi in ga ne zna ter noče pošteno ovrednotiti," so zapisali.

Nizke plače operaterjev so privedle do tega, pravijo, da se za razpisana delovna mesta operaterja ne odloča skoraj nihče, obstoječi operaterji pa se zaradi kadrovske podhranjenosti, preobremenitve in izgorelosti vse pogosteje obračajo po zdravniško pomoč.