Dan, ko se spominjamo ljudi, ki jih ni več z nami

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani. Nato bo obiskala Novo mesto, kjer bo prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju, ki je pred tednom dni umrl po napadu v Novem mestu.
Na Sv. Urhu pri Ljubljani bo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pripravila tradicionalno žalno slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev. V Mariboru pa se bo župan Saša Arsenovič udeležil žalne slovesnosti na osrednjem spominskem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje ter položil venec na grobišče padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih ujetnikov, medtem ko se bo podžupanja Davorka Pregl udeležila žalne slovesnosti žrtvam nacizma na osrednjem pokopališču v avstrijskem Gradcu.
- FOTO: Damjan Žibert
Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se bo udeležila spominske slovesnosti na pokopališču v Gonarsu v Furlaniji - Julijski krajini, kjer bo nagovorila zbrane in položila venec v imenu države. Pozneje bo venec položila tudi na lokaciji nekdanjega koncentracijskega taborišča.
Na Žalah v Ljubljani bo potekala maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Zaradi množičnih obiskov grobov vsako leto v okolici pokopališč nastaja velika gneča. Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom.
Ponekod so z namenom, da bi bilo okoli pokopališč čim manj gneče zaradi avtomobilov, omogočili brezplačen prevoz do pokopališč. Prav tako so v nekaterih mestih uredili brezplačno parkiranje.
