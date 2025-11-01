Dan, ko se spominjamo ljudi, ki jih ni več z nami

Na dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bodo številni obiskali grobove bližnjih in prižgali svečo v njihov spomin. Zvrstilo se bo tudi več žalnih slovesnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani. Nato bo obiskala Novo mesto, kjer bo prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju, ki je pred tednom dni umrl po napadu v Novem mestu.

Na Sv. Urhu pri Ljubljani bo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pripravila tradicionalno žalno slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev. V Mariboru pa se bo župan Saša Arsenovič udeležil žalne slovesnosti na osrednjem spominskem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje ter položil venec na grobišče padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih ujetnikov, medtem ko se bo podžupanja Davorka Pregl udeležila žalne slovesnosti žrtvam nacizma na osrednjem pokopališču v avstrijskem Gradcu.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

icon-expand FOTO: Damjan Žibert







































Žale ob dnevu spomina na mrtve icon-picture-layer-2 1 / 21

Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se bo udeležila spominske slovesnosti na pokopališču v Gonarsu v Furlaniji - Julijski krajini, kjer bo nagovorila zbrane in položila venec v imenu države. Pozneje bo venec položila tudi na lokaciji nekdanjega koncentracijskega taborišča. Na Žalah v Ljubljani bo potekala maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Zaradi množičnih obiskov grobov vsako leto v okolici pokopališč nastaja velika gneča. Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom.

Promet na Žalah FOTO: Damjan Žibert icon-expand