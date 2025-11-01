Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dan, ko se spominjamo ljudi, ki jih ni več z nami

Ljubljana, 01. 11. 2025 07.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
11

Na dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bodo številni obiskali grobove bližnjih in prižgali svečo v njihov spomin. Zvrstilo se bo tudi več žalnih slovesnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani. Nato bo obiskala Novo mesto, kjer bo prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju, ki je pred tednom dni umrl po napadu v Novem mestu.

Preberi še Pirc Musarjeva bo v Novem mestu prižgala svečko za vse žrtve nasilja

Na Sv. Urhu pri Ljubljani bo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pripravila tradicionalno žalno slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev. V Mariboru pa se bo župan Saša Arsenovič udeležil žalne slovesnosti na osrednjem spominskem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje ter položil venec na grobišče padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih ujetnikov, medtem ko se bo podžupanja Davorka Pregl udeležila žalne slovesnosti žrtvam nacizma na osrednjem pokopališču v avstrijskem Gradcu.

Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se bo udeležila spominske slovesnosti na pokopališču v Gonarsu v Furlaniji - Julijski krajini, kjer bo nagovorila zbrane in položila venec v imenu države. Pozneje bo venec položila tudi na lokaciji nekdanjega koncentracijskega taborišča.

Na Žalah v Ljubljani bo potekala maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Zaradi množičnih obiskov grobov vsako leto v okolici pokopališč nastaja velika gneča. Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom. 

Promet na Žalah
Promet na Žalah FOTO: Damjan Žibert

Ponekod so z namenom, da bi bilo okoli pokopališč čim manj gneče zaradi avtomobilov, omogočili brezplačen prevoz do pokopališč. Prav tako so v nekaterih mestih uredili brezplačno parkiranje.

Preberi še Parkirišča ob Žalah brezplačna, a je prosto mesto težko najti
dan mrtvih obisk grobov spomin
Naslednji članek

Začenja se mesec brkov: preventiva za zdravje moških

Naslednji članek

Začenja se mesec brkov: preventiva za zdravje moških

SORODNI ČLANKI

Pirc Musarjeva bo v Novem mestu prižgala svečko za vse žrtve nasilja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
01. 11. 2025 08.48
Vesele vdove bodo danes blestele in iskale nove žrtve,vdovce po pokopališčih
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
01. 11. 2025 08.28
+3
In musarca razlaga- kot če kriminalec razlaga, da je kriminal kazniv!
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
01. 11. 2025 08.16
+2
Življenje se ne konča, spremeni se.
ODGOVORI
5 3
Podlesničar
01. 11. 2025 08.26
+1
😂
ODGOVORI
3 2
BBcc
01. 11. 2025 08.30
+1
Vozi.😂
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
01. 11. 2025 08.15
+7
Danes gredo na pokopališča tisti ki jim ni mar pokojnika.ostali hodimo vsaj dan ali vsak teden
ODGOVORI
8 1
Vera in Bog
01. 11. 2025 08.16
+1
Čemu če smo prah in pepel?
ODGOVORI
3 2
BBcc
01. 11. 2025 08.32
+0
Iz spoštovanja do pokojnika in spominov hodijo. Jaz grem redko se pa jih večkrat spomnim in obujam spomine.
ODGOVORI
1 1
Sixten Malmerfelt
01. 11. 2025 08.13
+5
Hiter se je spomnila, tajkunka, prižgati svečo, hiter!
ODGOVORI
7 2
Delavec_Slo
01. 11. 2025 08.29
+1
Sej ne ve komu prižiga!
ODGOVORI
2 1
jablan
01. 11. 2025 08.06
+9
Ja nekateri se spomnijo samo za dan mrtvih drugi se ne glede na datum
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330