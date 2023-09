Dan, ko so mnogi na lastni koži občutili silovito moč narave

Tistega usodnega petka, 4. avgusta, so mnogi naši starši, otroci, sosedje, prijatelji in znanci ostali brez vsega. Vse, kar so ustvarili, za kar so skrbeli, vse, kar so imeli – vse je bilo uničeno v nekaj urah. Narava nam je prizadejala hud udarec. Sledilo je 27 dni izrednih razmer, ki so na noge dvignile vse razpoložljive interventne službe. Gasilci, policisti, reševalci, vojaki, celo jamarji so hiteli na pomoč tistim, ki jih sprva niso mogli niti priklicati. Mnogi so bili namreč popolnoma odrezani od preostanka sveta. Brez telefonskega signala, brez elektrike, brez pitne vode, brez cestnih povezav ...

