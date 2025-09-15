Dan ko so Zgornje Posočje, Vipavska dolina, del Krasa in Istre postali del Slovenije

Kot takrat tudi danes nasprotujemo nepravičnim posegom v pravice narodov in manjšin, je poudarila predsednica. "Enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic, svoboda in zaščita narodnostnih pravic niso le temelji dobrih meddržavnih odnosov, temveč je takšna drža tudi edini pravi motor pravične in napredne civilizacije," je dejala. Poudarila je, da je v 21. stoletju nedopustno, da bi katerakoli narodna skupnost bila prepuščena samovoljnemu odločanju večine.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v slavnostnem nagovoru na nedeljski slovesnosti spomnila na zgodovinska dejanja, pogum in zgled Primorcev ter se navezala tudi na današnje razmere po svetu.

Prireditev, ki sta jo organizirala Občina Ilirska Bistrica in Zveza združenj borcev za vrednote NOB, je potekala v središču mesta z neposrednim televizijskim prenosom. Na prireditvi se je zbralo več predstavnikov političnega in družbenega življenja ter veliko Primorcev.

Moto prireditve je bil verz pesnika Dragotina Ketteja Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje, na te besede pa se je v nagovoru navezal tudi ilirskobistriški župan Gregor Kovačič. "Zdaj za razliko od številnih drugih narodov mi živimo v miru in imamo čas za lastno popolnitev. Živimo pa v takšnem času, ko bi moral Kettejev moto o iskanju resnice in delovanja v tem duhu spet in zelo glasno odmevati po vsem svetu," je dejal Kovačič.

Praznik letos prvič poteka pod novim imenom, saj je DZ oktobra lani besedo vrnitev zamenjal s priključitvijo, tako da je to po novem praznik priključitve Primorske k matični domovini, in ne več praznik vrnitve Primorske k matični domovini.