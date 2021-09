KOMENTAR: Dan, ko spodobni ljudje umolknejo

"Pravica do verjetja v neobstoj virusa in zarote je pravica, ki jo mnogi plačajo z življenjem. To se ne dogaja nekih oddaljenih posnetkih na YouTubu, pač pa v Mariboru." "Delovniki so 12-urni, so izpadi, bolniške odsotnosti, ni rednega turnusa, človek, ki 12 ur nekaj počne, je zelo utrujen ... Kdaj si tako izčrpan, da niti ne zaspiš, naslednji dan pa je isto. V okolju, ki je sovražno do vsega, kar počnemo, je to zelo naporno."

Zdravniki iz dveh slovenskih bolnišnic rešujejo življenja, že mesece in mesece so na udaru in vedo, kaj se nam znova bliža. Vedo, da so izčrpani in da bo znova izjemno težko. A le še redki sploh hočejo govoriti o tem. Odzivi na njihove izjave so pogosto tako grozni, da se temu kratko malo nočejo več izpostavljati. Kdo bi si želel, da ga ljudje psujejo, obmetavajo z najhujšimi zmerljivkami, mu celo grozijo?

Gre za ljudi, ki ne verjamejo, ki spregledajo številke, podatke o okuženih, bolnih, tistih v bolnišnicah in umrlih – številke, ki so vsak dan višje. Znano krilatico: "Ne boš ti men' govoril", ki je bila nekoč značilna predvsem za razprave ob točilnem pultu, so zdaj v raznih inačicah razširili na vso družbo.

Pred časom sem bila v enem izmed ljubljanskih parkov priča dogodku, ko je lastnica z vso silo brcnila svojega psa. Ko smo vsi, ki smo to videli, od groze zajeli sapo, se je obrnila k nam in popadljivo rekla: "Kaj pa je, to je moj pes, z njim lahko delam, kar hočem." To velja tudi za otroke – kdo bo meni govoril, kako ga naj vzgajam, če se mi zdi pretepanje pravilno? In iz zasebne sfere se je to zdaj preselilo še drugam. Kdo bo meni govoril, naj se cepim, naj nosim masko, povrtam po nosu s palčko? Kdo bo meni govoril, naj se otroci testirajo, da bodo šole odprte? To je moje telo, telo mojih otrok pa je tudi moja last in ne zanimajo nas ostali.